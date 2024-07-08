Маріуполь не з'єднаний навіть з Волновахою: чому росіяни досі не запустили нову залізницю

Російські пропагандисти хизувалися, що вже найближчим часом завершать будівництво залізниці з Ростова-на-Дону до окупованих територій на Півдні України. Однак досі повноцінно не запустили курсування потягів у напрямку Донецьк – Волноваха – Маріуполь.

У розмові з 24 Каналом радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко припустив, що заважає російським загарбникам налагодити залізничне сполучення. Напередодні була інформація, що росіяни збираються завершити будівництво до червня.

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Чому ж не курсують потяги

Як зазначив Андрющенко, у росіян вже начебто все готово до запуску залізниці, але потяги не їздять. Можливо, затримка запуску пов'язана з безпековими причинами, адже технічні роботи нібито завершені.

Тут вже навіть ми губимося,

– наголосив радник міського голови Маріуполя.

Він зауважив, що немає відповіді, чому не курсують потяги. Ймовірно, росіяни просто бояться зараз їх гнати.

Спека, довкола все може швидко спалахнути. Окупантам байдуже на цивільних, але ж зараз жнива, збирають урожай і вивозять зерно. До того ж у тих місцях базуються російські військові, можливо, через це,

– мовив Андрющенко.

Зараз йдеться про залізницю до Ростова-на-Дону, водночас за словами радника міського голови Маріуполя, досі немає нормального сполучення навіть між Маріуполем й Волновахою.

Водночас українські партизани всіляко намагаються завадити росіянам запустити нову залізницю. Зокрема, у червні агент руху "Атеш" знищив релейну шафу на залізниці поблизу Смоленська.