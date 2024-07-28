"Росія виграє, а Україна ніколи не буде в ЄС та НАТО": Орбан обурив низкою зухвалих заяв

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відзначився низкою цинічних заяв, у яких відстежується уся палітра його прихильності до Кремля. На думку одіозного політика, керівництво Росії "гіперраціональне" та нібито передбачує все наперед.

Він цинічно похвалив країну-агресорку у її здатності адаптовуватися до запроваджених санкцій. Звісно, що не обійшлося й без негативних висловлювань у бік України.

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Що знову заявив Орбан

Як пише CNN, одіозний угорський прем'єр стверджує про зміщення глобальної влади від "ірраціонального" Заходу в бік Азії та Росії. "У найближчі десятиліття, а можливо, і століття, Азія стане домінантним центром світу", – запевняє Орбан.

Водночас очільник угорського уряду назвав Китай, Індію, Пакистан та Індонезію майбутніми великими державами світу. Він скаржиться, що країни Заходу нібито відштовхнули від себе Росію і підштовхнули її у вищезгаданий "блок" держав.

Ба більше, прем'єр Угорщини каже, що на відміну від "слабкості" Заходу, позиція Росії у світових справах є раціональною і передбачуваною, зазначивши, що країна проявила економічну гнучкість, адаптуючись до західних санкцій після анексії Криму у 2014 році.

Віктор Орбан також заявив, що Росія набула впливу в багатьох частинах світу, утискаючи права ЛГБТК+. "Найсильніша міжнародна привабливість російської "м'якої сили" - це її протидія ЛГБТК", – пояснює він.

Видання зазначає, що і як завжди, Орбан упевнений, що Україна ніколи не стане членом Європейського Союзу або Північноатлантичного альянсу, оскільки у європейців нібито "не вистачить на це грошей".

ЄС повинен відмовитися від своєї ідентичності як політичного проєкту і стати економічним і оборонним проєктом,

– заявив угорський прем'єр.

До слова, напередодні Орбан заявив, що поляки "ведуть найбільш лицемірну політику в усій Європі", бо нібито "безсоромно ведуть бізнес" із Росією. У Варшаві невдоволені через подібну риторику очільника угорського уряду, оскільки саме його і вважають прихильником Кремля.