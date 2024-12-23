Орбан зарано зрадів перемозі Трампа: через що прем'єр Угорщини може "догратися"

Прем'єр-міністр Угорщини Орбан вважає, що ініціатива нового лідера США Трампа про те, щоб країни-члени НАТО збільшили витрати на оборону до 5% від ВВП, негативно вплине на стан угорської економіки. Ймовірно, що в Орбана зв'язки з Путіним сильніші, ніж з Трампом. Бо саме Росія сьогодні не зацікавлена, щоб члени Альянсу посилювали видатки на оборону.

Про це в розмові з 24 Каналом зазначив кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, підкресливши, що Росія може не обмежитись однією тільки Україною і воліти розширити свою зону впливу через військову силу. Якщо посилення країн НАТО відбудеться, тоді це унеможливить такі наміри Росії.

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Конфлікт між Угорщиною та США може поновитися

Експерт-міжнародник вважає, що Кремль робить все можливе, щоб такі політики як Орбан та Фіцо виступали проти подібних ініціатив Трампа і закликали залишити все так, як було раніше.

Думаю, що для Трампа є принциповим, аби країни НАТО виділяли більше коштів на свою оборону і навряд чи він робитиме винятки для певних країн. Хай навіть буде не 5%, але ще не всі країни досягли 2 – 4% від ВВП на сферу оборони,

– наголосив Желіховський.

Якщо Орбан буде постійно виступати проти такої ініціативи нового лідера США, регулярно роблячи відповідні заяви, то це може породити конфлікт між Вашингтоном і Будапештом. Тоді, на думку експерта-міжнародника, навряд чи Орбан радітиме з того, що Трамп переміг на президентських виборах.

Може поновитися загострення між цими країнами, як це було під час роботи адміністрації Байдена. Зарано Орбан став радіти перемозі Трампа, в якого зовсім інша стратегія, який полюбляє робити так, як сам вбачає, не завжди навіть дослухається до своїх радників,

– зазначив Желіховский.

Орбан власноруч заганяє себе у кут

Якщо Трампу почне диктувати умови такий політик, як Орбан, якого, зі слів експерта-міжнародника, в Європі не всі сприймають, то це може змінити парадигму відносин між ним й новим президентом США.

На думку Желіховського, у Будапешті мають робити все можливе, аби не наражатися на критику з боку нової президентської адміністрації Сполучених Штатів.

"Адже можуть бути значно гірші наслідки для Угорщини, тоді Орбану залишиться сподіватися тільки на те, що Путін буде допомагати йому підтримувати його статус всередині країни, аби він тримався на плаву. Якщо колись відбудеться удар з боку Вашингтона, то це може підірвати становище угорського прем'єра та його політичної сили", – спрогнозував Желіховський.

Тоді, зі слів експерта-міжнародника, навряд чи Орбан може сподіватися на перемогу на наступних парламентських виборах, бо інші політичні сили волітимуть очолити країну. Новий уряд може почати відходити від орбіти Москви, в яку затягує Угорщину Орбан. Сьогодні, зі слів Желіховського, він сам себе заганяє у кут, з якого може вже й не вибратися.