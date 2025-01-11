"Дали Путіну мандат, аби він сформулював перемогу": що означає заява російських пропагандистів

На російському телебаченні підбили підсумки 2024 року і головною подією назвали президентські вибори в Росії. Один з пропагандистів окреслив їх епохальними, озвучивши, що явка становила понад 70% і що, з його слів, такої активності виборців не було навіть за часів СРСР.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко в етері 24 Каналу назвав цей виступ повною маячнею і нагадав, що в радянські часи вибори проходили з явкою 98 – 99%. А вибори в Росії у 2024 році вважає смішною формальністю, адже узурпатор Путін назначив себе президентом ще раз на кінець свого життя.

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В Росії не розуміють, що має стати перемогою у війні

Цікавий момент у виступі російського пропагандиста був у тому, що він заявив, що всі ті росіяни, які пішли голосувати за Путіна, зробили це, розуміючи відповідальність моменту. З його слів, вони зробили це задля того, аби очільник Кремля окреслив для населення, що представлятиме для Росії перемога у сьогоднішній війні.

Ми всі, хто голосували за Путіна, дали йому неймовірної важкості мандат. Ми дали Путіну мандат, аби він для нас сформулював перемогу. Тому що уявлення про перемогу у нас в країні багатомільйонне, навіть в цій студії воно у всіх різне,

– озвучив російський пропагандист.

Сказати, коли буде перемога і в чому вона полягатиме, на думку Яковенка, можна тоді, коли є ціль війни. Він нагадав, що під час Другої світової війни в антигітлерівської коаліції була мета ліквідувати Третій Рейх, нацистський режим. Вона була досягнута і ні в кого тоді не було ніяких сумнівів, в який момент закінчилася війна і що стало перемогою.

А от говорячи про російсько-українську війну, зі слів Яковенка, ніхто досі не знає, навіщо Путін почав повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року. Тому ніхто і ніколи без сторонньої допомоги не зможе відповісти, що уявляє собою перемога у цій війні для Росії, адже конкретної цілі вона не має.

Через це всі ці смішні персонажі на російському телебаченні розповідають, що дали мандат Путіну для того, аби він пояснив всім громадянам Росії, що ж таке перемога.

На федеральних каналах тривають дискусії щодо цього, хтось вважає, що перемогою буде взяття Києва, хтось – вихід російської армії на кордон з Польщею, інші – дійти до Атлантики, а хтось – відзначити перемогу на руїнах Вашингтона,

– озвучив Яковенко.

Путін тримає в голові історичну картинку і прагне її повторення

У російських пропагандистів різне уявлення щодо того, коли настане перемога. Насправді ж, на думку російського опозиційного журналіста, ціль цієї війни не зрозуміла і самому Путіну.

"Він її почав через своє прагнення наблизитися до ідеалів (Ялтинська, Тегеранська конференції), уявляючи, як він сидітиме з Трампом і ділитиме світ, ще взявши третім Сі Цзіньпіна. Зрозуміло, що ця мета недосяжна, тому виникає ось така маячня, що Путіну дали мандат…", – зазначив Яковенко.