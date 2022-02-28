Нова Зеландія планує надати Україні допомогу

Через війну Росії з Україною чергова країна ухвалила виділити нашій державі фінансову підтримку. Нова Зеландія планує відправити нам 2 мільйони доларів.

За словами міністерки закордонних справ Нової Зеландії Нанаї Махути, гроші виділять на підтримку медичних закладів на місцях.

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На що витратять гроші

Крім того, їх мають також використати для забезпечення основних потреб. Наприклад, харчами та предметами гігієни.

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Світ підтримує Україну в боротьбі проти Росії та надає матеріальну допомогу та озброєння. Зараз долучилася Данія, яка відправить в Україну до 2700 одиниць протитанкової зброї.

Прем'єрка Швеції Магдалена Андерссон заявила, що її країна надасть нам 5 тисяч одиниць протитанкової зброї. Також відправлять ще шоломи та бронежилети.

За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Європейський Союз профінансує купівлю та доставку летальної зброї в Україну. Це перший випадок в історії, коли ЄС забезпечить озброєнням третю країну.

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