Коли відбудеться нова зустріч у форматі "Рамштайн": у НАТО назвали дату

У штаб-квартирі НАТО відбудеться наступна зустріч у форматі "Рамштайн" з питань оборони України. Темою нової зустрічі може стати передача Україні винищувачів.

Речниця Північноатлантичного альянсу Оана Лунгеску повідомила, що зустріч формату "Рамштайн" відбудеться у штаб-квартирі НАТО 14 лютого.

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Перед цим відбудеться зустріч Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони. Зустріч міністрів оборони країн НАТО відбудеться під головуванням генсека Єнса Столтенберга.

13 лютого генсек НАТО проведе пресконференцію для ЗМІ.

Що будуть обговорювати на новому "Рамштайні"

У НАТО обіцяють повідомити деталі зустрічі згодом. За інформацією видання Politico, на наступному "Рамштайні" у центрі уваги може бути авіація для України.

Раніше зустріч у форматі "Рамштайн" анонсував міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що довіра партнерів до України тільки зростає та опублікував зображення грифона, який зупиняє ракету.

Можливо, таким чином Резніков натякну, що українцям слід чекати на нові винищувачі типу Saab JAS 39 Gripen.

Володимир Зеленський під час виступу на восьмому "Рамштайні" заявив, що наступна зустріч має бути "авіаційною", тобто передбачати постачання Україні винищувачів.

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