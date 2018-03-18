Нова інсталяція на Майдані Незалежності: що не так з гаслами української влади про Крим

У Києві на майдані незалежності встановили металеві конструкції з плакатами – це нова інсталяція від Адміністрації Президента. От тільки написи на плакатах виявилися дещо незвичними.

На конструкціях, які перегороджують площу, розміщені розтяжки з численними написами. Серед них "Ялта – наш!", "Алупка – наш!", "Партеніт – наш!", "Севастополь – наш!" тощо. Таке використання гасел – пряма відсилка до російсько-пропагандистського гасла "Крим – наш", з яким окупанти анексували український півострів у 2014 році.

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"Алупка – наш. Ялта – наш. Євпаторія – наш". Виконавцем інсталяції виступив український театральний режисер Сергій Проскурня. Саме такою мовою, на думку митця, розмовляють килимли", – написав художник-карикатурист Георгій Ключник.

Він назвав це "лінгвістичним уродством".

Окрім того, ще одне гасло звучить як "Дякуємо діду за перемогу 1918 року – мусимо повторити!", що теж відтворює російське пропагандистське гасло "Спасибо деду за победу", яке використовують у Росії при "вихвалянні" своєї участі у Другій світовій війні. Як і "мусимо повторити" – до "можем повторить", коли росіяни погрожують країнам Заходу новою війною.