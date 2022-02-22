Нове вторгнення Росії в Україну може відбутись у найближчі дні або години, – Джонсон

22 лютого 2022 , 01:12
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Джерело:

National Post

Борис Джонсон заявив, що нове вторгнення Росії в Україну може відбутись у найближчі дні або години. Невтішний прогноз прем'єр-міністр Великої Британії зробив під час розмови з Володимиром Зеленським.

Джонсон заявив, що Велика Британія розгляне питання подальшої оборонної підтримки України. Окрім того, політик говорив про санкції для Росії.

Зауважте Визнання бойовиків та реальність війни: що це дасть Путіну

Прем'єр-міністр (Джонсон – 24 канал) сказав президенту Зеленському: є реальна можливість, що вторгнення відбудеться у найближчі години або дні,
– мовиться у повідомленні.

Джонсон запевнив: Велика Британія вже підготувала санкції проти людей, які порушують територіальну цілісність України. Обмеження вже невдовзі набудуть чинності.

Зауважте! Джонсон перервав власний брифінг для термінової телефонної розмови з Зеленським.

Джонсон про порушення міжнародного права

  • Володимир Путін 21 лютого цинічно "визнав" бойовиків на Донбасі. Джонсон заявив, що такі дії Росії є порушенням міжнародного права та суверенітету й територіальної цілісності України.
  • За словами британського політика, російська сторона фактично відкрито відмовилася від мінських домовленостей. Джонсон зауважив: це – зловісний знак.
Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті. Ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.
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Автор: Мар'яна Бекало