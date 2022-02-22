Нове вторгнення Росії в Україну може відбутись у найближчі дні або години, – Джонсон
22 лютого 2022 , 01:12Читать новость на русском
Джерело:National Post
Борис Джонсон заявив, що нове вторгнення Росії в Україну може відбутись у найближчі дні або години. Невтішний прогноз прем'єр-міністр Великої Британії зробив під час розмови з Володимиром Зеленським.
Джонсон заявив, що Велика Британія розгляне питання подальшої оборонної підтримки України. Окрім того, політик говорив про санкції для Росії.
Зауважте Визнання бойовиків та реальність війни: що це дасть Путіну
Прем'єр-міністр (Джонсон – 24 канал) сказав президенту Зеленському: є реальна можливість, що вторгнення відбудеться у найближчі години або дні,
– мовиться у повідомленні.
Джонсон запевнив: Велика Британія вже підготувала санкції проти людей, які порушують територіальну цілісність України. Обмеження вже невдовзі набудуть чинності.Зауважте! Джонсон перервав власний брифінг для термінової телефонної розмови з Зеленським.
Джонсон про порушення міжнародного права
- Володимир Путін 21 лютого цинічно "визнав" бойовиків на Донбасі. Джонсон заявив, що такі дії Росії є порушенням міжнародного права та суверенітету й територіальної цілісності України.
- За словами британського політика, російська сторона фактично відкрито відмовилася від мінських домовленостей. Джонсон зауважив: це – зловісний знак.
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