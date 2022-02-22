Нове вторгнення Росії в Україну може відбутись у найближчі дні або години, – Джонсон

Борис Джонсон заявив, що нове вторгнення Росії в Україну може відбутись у найближчі дні або години. Невтішний прогноз прем'єр-міністр Великої Британії зробив під час розмови з Володимиром Зеленським.

Джонсон заявив, що Велика Британія розгляне питання подальшої оборонної підтримки України. Окрім того, політик говорив про санкції для Росії.

Зауважте Визнання бойовиків та реальність війни: що це дасть Путіну

Прем'єр-міністр (Джонсон – 24 канал) сказав президенту Зеленському: є реальна можливість, що вторгнення відбудеться у найближчі години або дні,

– мовиться у повідомленні.

Джонсон запевнив: Велика Британія вже підготувала санкції проти людей, які порушують територіальну цілісність України. Обмеження вже невдовзі набудуть чинності.

Джонсон про порушення міжнародного права

Володимир Путін 21 лютого цинічно "визнав" бойовиків на Донбасі. Джонсон заявив, що такі дії Росії є порушенням міжнародного права та суверенітету й територіальної цілісності України.

За словами британського політика, російська сторона фактично відкрито відмовилася від мінських домовленостей. Джонсон зауважив: це – зловісний знак.

Джонсон перервав власний брифінг для термінової телефонної розмови з Зеленським.Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті. Ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!