Нові БТРи для українських ВМС пройшли успішні бойові випробування: потужне відео

Днями відбулися додаткові випробування БТР-4Е, які можуть долати водні перешкоди. Бронетранспортери такої модифікації створили спеціально для потреб українських ВМС.

Як пояснив міністр оборони України Андрій Таран, нова бронетехніка потрібна для десантування з надводних десантних кораблів.

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Як минули випробування

За словами Тарана, у процесі випробувань бронемашина продемонструвала очікувані характеристики та зарекомендувала себе відмінно. Міністр оборони схарактеризував БТР-4Е лише трьома словами: сучасний, багатофункціональний та грізний.

Після додаткових типових випробувань з подолання водних перешкод ми вкотре пересвідчилися у перспективності цього зразка військової техніки та його необхідності для оборони України. БТР-4Е є виключно українською розробкою, що пройшла повний цикл від "чистого аркуша" до постановки на озброєння,

– зазначив Андрій Таран.

Він підкреслив, що основною відмінністю варіанту виконання БТР-4Е для потреб ВМС ЗСУ від базового зразка є призначення для транспортування особового складу морської піхоти і їх вогневої підтримки в бою та здатністю цілодобово виконувати завдання в зонах помірно-холодного морського клімату.

Бронетранспортер БТР-4Е, який серійно випускається в Україні, планово надходить до підрозділів Збройних сил України.

Що відомо про БТР-4Е

Джерело: Армія Inform

Складовою частиною корпусу БТР-4Е є перекриття моторно-трансмісійного відділення, обладнаного елементами системи герметизації, що виключає потрапляння морської води через отвори системи охолодження.

Крім того, система герметизації дозволяє здійснювати подальший рух бронетранспортера без зупинки й обмежень після його виходу з моря на берег.

Ще однією особливістю БТР для морпіхів є хвилевідбивний щиток посиленої конструкції для запобігання потрапляння хвилі, що набігає, на засоби огляду водія. Це покращує його оглядовість.

Випробування БТР-4: дивіться відео