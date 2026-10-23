Росія застосовує нову дешеву крилату ракету проти України: експерт оцінив нову загрозу

Росія вже застосовує проти України нову недорогу крилату ракету "Філін". Це був досить очікуваний крок від ворога, а Сили оборони вже готують протидію.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук. Окупанти вже роблять ставку на дешеві крилаті ракети. Немає нічого дивного в тому, що ворог рухається в цьому напрямку. Схожий шлях обрала й Україна.

Як змінюється зброя на війні?

За словами експерта, все це почалося ще з 2022 року, коли на фронті з'явилися перші ударні безпілотники. Вони поєднали в собі дешевизну, швидкість масштабування та простоту в експлуатації. Малі крилаті ракети – ще одне втілення цього бачення.

Світ це проходив тисячу разів. Робиться масова якась зброя, яка потім вдосконалюється, стає дорожчою, складнішою, тому що засоби її протидії вдосконалюються. Дорога технологічна зброя, яка накопичується за період війни, буде спрощуватись для здешевлення та масового виробництва,

– пояснив військовий аналітик.

Росія робить ставку на дешеві крилаті ракети: дивіться відео 24 Каналу

Лакійчук нагадав, що ракетні технології проходять ті самі цикли, що й у 1960 – 1970-х роках минулого століття. Тоді розвиток рухався від повільних низьковисотних цілей до надзвукових висотних, а згодом знову повернувся до польотів на гранично низьких висотах.

Ми концентрувалися на знищенні малопомітних, повільних, що низько летять цілей, якими переважно були "Шахеди". Зараз зусилля спрямовані також на висотні цілі. Невдовзі ці засоби знову перемістяться на низькі висоти – це будуть швидкісні маневрені ракети,

– підкреслив фахівець.

Аналітик наголосив, що українські розробники йдуть практично тим самим шляхом розвитку озброєнь. У деяких аспектах вдається випередити ворога, а десь доводиться наздоганяти.

Додамо, нова російська ракета "Філін" здатна пролетіти до 1200 кілометрів зі швидкістю 800 кілометрів на годину. Бойова частина становить від 50 до 100 кілограмів. У польоті ракета може опускатися на наднизькі висоти та підійматися до 6 кілометрів у висоту.