Нові дорожні знаки та жовто-червона розмітка: в Україні почнуть діяти зміни до ПДР

29 жовтня 2021 , 14:40
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Джерело:

телеграм МВС України

В Україні почнуть діяти нові правила дорожнього руху. З 1 листопада з'явиться жовто-червона розмітка та нові дорожні знаки.

Запровадять зміни щодо руху велосипедистів, пішоходів та осіб з порушенням зору. Про це розповіли у Міністерстві внутрішніх справ України. 

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В Україні почнуть діяти зміни до правил дорожнього руху

У МВС пояснили, що зміни здебільшого зумовлені необхідністю приведення положень ПДР у відповідність до національних стандартів України, які розроблені з урахуванням вимог Конвенції про дорожні знаки та сигнали.

Саме тому з 1 листопада будуть нові:

  • дорожні знаки;
  • дорожня розмітка;
  • правила руху велосипедистів, пішоходів та осіб з порушенням зору. 

На дорогах з'являться дорожні знаки: 

  • житлова зона, пішохідна доріжка, початок населеного пункту і його закінчення;
  • напрямки повороту, місця дозволеної зупинки та стоянки, заборона руху транспортних засобів;
  • автозаправні/електрозарядні станції, місце для зарядки електромобілів, платна дорога та її кінець;
  • а також острівець безпеки, діагональний пішохідний перехід та інші.


В Україні з 1 листопада діятимуть нові дорожні знаки / Фото МВС 

Запроваджують жовто-червону розмітку

До чинної вертикальної розмітки додається нова – жовто-червона,
– розповіли в МВС. 

Вводиться розмітка для:

  • позначення засобу для заспокоєння руху;
  • виділених місць паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв'язки;
  • перед виходами з території шкіл;
  • для позначення місця концентрації ДТП;
  • для позначення виділених місць паркування уздовж доріг тощо.

Варто відзначити, що у правилах дорожнього руху змінили вимоги щодо крайової дорожньої розмітки, де крайовою є лише розмітка 1.2 (широка суцільна лінія – 24 канал). Проте відповідальність за порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг залишається тою, що і була.


В Україні почнуть діяти нові дорожні знаки / Фото МВС

Зміни у русі велосипедистів, пішоходів та осіб з порушенням зору

З 1 листопада запровадять:

  • нове визначення велосипедної доріжки;
  • поняття велосипедної смуги і велосипедного переїзду;
  • вказані права та обов'язки велосипедистів та детально регламентується, як вони повинні діяти під час руху;
  • регламентовано суміжний рух пішоходів та велосипедистів, а також рух осіб з порушенням зору.

Проте адміністративна відповідальність велосипедистів залишається незмінною, зокрема за порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин. 


В Україні з 1 листопада почнуть діяти нові правила для велосипедистів / Фото МВС

Коротко про зміни правил дорожнього руху

  • Кабмін наприкінці вересня 2021 року постановив внести зміни до правил дорожнього руху. Тоді ж вирішили, що постанова набирає чинності з 1 листопада 2021 року.
  • Зміни розписані урядом на 50 сторінках. У документів прописані всі зміни, що внесли до ПДР. 
  • Зокрема зміниться розмітка та дорожні знаки, правила зупинки та стоянки, з'являться діагональні пішохідні переходи та загальні дороги для автомобілів і велосипедистів.
Автор: Діана Квасневська