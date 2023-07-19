Скільки часу треба для постановки на озброєння нових БпЛА: Резніков назвав терміни
Джерело:Міністерство оборони України
Олексій Резніков пояснив, скільки часу раніше витрачалося на постановку безпілотників на озброєння та розповів про змінені терміни. Він також назвав кількість нових моделей дронів, які вже перебувають на озброєнні у Сил оборони.
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про спрощення процедури постановки на озброєння БПЛА від українських виробників за ініціативою його відомства. Про це він сказав у четвер, 19 липня, на пресконференції "Як реалізувати антикорупційну політику в секторі оборони під час війни?".
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Яка ситуація з дронами у ЗСУ
Резніков заявив, що на озброєнні у наших захисників вже є понад 20 нових безпілотників. Мовиться саме про українські моделі дронів.
Ми зібрали 82 виробника суто українського. Вони зголосились робити, і ми на озброєння вже прийняли понад 20 нових дронів, які сьогодні дуже вдало нищать росіян та їхню техніку,
– зазначив він.
За його словами, через спрощення процедури наразі для постановки на озброєння нового зразка БпЛА потрібно не більше 3 тижнів, якщо виробники гарантують якість та проходять перевірку. Як пояснив міністр, раніше на це витрачалося 2 роки.
Резніков також повідомив про ще 2 прориви на цьому напрямку. Так, було ухвалено постанову, яка дала змогу закладати 25% прибутку для розвитку індустрії. У цьому допомагав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Також держава спростила й прибрала деякі збори мита для ввезення комплектуючих для розробки безпілотників.
Останні заяви Резнікова
- Нещодавно міністр оборони коротко розповів про результати "Рамштайну-14". Союзники продемонстрували Україні непохитну підтримку. У пріоритети партнерів наразі постачання зброї та обладнання. Також вони навели фокус на ППО, боєприпасах та броні.
- Не так давно голова Міноборони запропонував дозволити розміщення в Україні іноземних військових баз. За його словами, для цього можна доповнити у Конституції статтю 17 про захист суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.