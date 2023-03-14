Міністерство природних ресурсів Китаю випустило карту світу з новими назвами російських міст. Так, більшості з них – від Владивостоку до Байкалу – повернули споконвічно китайські назви.

Великий Конфуцій наголошував, що потрібно називати речі своїми іменами. Це основний принцип правильного мислення. Про це 24 Каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський.

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За словами Піонтковського, це ляпас російській імперській та державній свідомості. Таким чином країна нагадує політикуму та глибинному народу, що усі ці величезні території були захоплені у 19 столітті двома договорами з царською владою Вони насправді належать Китаю.

Уявляєте, який знущальний розрахунок, усе прогресивне російське суспільство молилося на допомогу великого Китаю. Вони просять лендліз, просять Сі приїхати… І як же вони відреагують на таку ініціативу? В інший момент, можливо, й ніжкою тупнули б, і Машка Захарова, стара подружка, пройшлась би. А зараз вони проковтнули. З'їли, причмокуючи,

– наголосив публіцист.

Мовчання Москви та відсутність будь-якої реакції означає, що росіяни погодилися. Вони готові до неминучого.

"Жарт щодо українсько-китайського кордону також має право на існування у 21 столітті", – зауважив Піонтковський.

Україні важливо повернути своє

Публіцист наголошує, що Росія вкрала слово "Русь" – назву старовинної держави. Це був перший крок імперського проєкту. Росіяни привласнили собі історію європейської держави, звідси й доріжка до знаменитої статті Путіна про те, що "української держави не існує".

"Як називатиметься Росія – Московія чи Дзюдохерія – це вирішуватимуть мешканці цих територій та географічні й політичні зміни, які відбудуться у цій державі", – відзначив Андрій Піонтковський.

Це стенеться після того, продовжує публіцист, як воно виконає ультиматум України та "Великої вісімки" і повернеться до кордонів так званої Російської Федерації 1991 року.

"Україні важливо повернути власне ім'я "Русь". Це має величезне політичне значення", – резюмував Піонтковський.

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