В Україні запрацювали нові правила карантину: що змінилось

Про те, які тепер діють обмеження у карантинних зонах та у чому полягає різниця між COVID-сертифікатами, читайте у матеріалі.

До теми Масковий режим і дистанція: Шмигаль пояснив, що буде з транспортом під час посилення карантину

У зеленій зоні залишаються найменш суворі правила карантину. Обов'язково лише носити маски у громадських приміщеннях та транспорті.

У жовтій зоні людям теж потрібно носити маску у приміщенні та дотримуватися дистанції у 1,5 метра. Окрім того, є певні заборони:

масові заходи можна проводити за участю більш як 1 людини на 4 квадратні метри площі;

заповненість кінозалів та залів інших закладів культури не повинна перевищувати 50% місць,

заповненість спортзалів і фітнес-центрів у розрахунку не більш ніж 1 людина на 10 квадратних метрів,

очна робота закладів освіти не дозволена. Крім тих, де 80% персоналу мають жовтий чи зелений COVID-сертифікат

Відповідно до нових правил, ці обмеження не застосовуватимуть, за наявності у понад 80% персоналу та 100% відвідувачів закладів чи заходів, крім людей, які не досягли 18 років, "жовтих" або "зелених" COVID-сертифікатів.

Щоправда, в МОЗ наголосили: остаточне рішення про обслуговування тільки вакцинованих (або не тільки) відвідувачів ухвалюватиме власник закладу або організатор заходу.

У помаранчевій зоні діятимуть всі обмеження жовтої зони. Проте місцева влада може вводити й нові правила.

Попри те, що у червоній зоні діють найсуворіші правила, їх тепер можна оминути. Обмеження не застосовуватимуться у випадку наявності у всього персоналу та відвідувачів "зелених" COVID-сертифікатів.

В іншому випадку, крім обов'язкової наявності маски у приміщенні та дотримання дистанції, заборонена робота:

закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень на винос,

ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів,

непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,

закладів освіти, окрім закладів де 100% працівників мають зелений COVID-сертифікат

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,

закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки,

закладів, що надають послуги з розміщення (хостели, готелі).

Різниця між COVID-сертифікатами

Документів про вакцинацію в Україні побільшає. Зокрема, запровадять "жовті" та "зелені". Перші видаватимуть тим, хто отримав тільки першу дозу щеплення проти коронавірусу.

Скасування самоізоляції

Відтепер вакциновані люди можуть не відбувати самоізоляцію при перетині кордону. Це стосується також осіб, які прибувають з тимчасово окупованих територій.

Однак потрібно мати "жовтий" або "зелений" COVID-сертифікат про вакцинацію або одужання від коронавірусу.