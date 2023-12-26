Нардеп спрогнозував, коли можуть почати діяти нові правила мобілізації

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Горенюк пояснив, коли можуть вступити в дію зміни щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Їх запропонували в зареєстрованих проєктах законів у Верховній Раді.

Депутат розповів, що за проєкт закону в першому читанні Верховна Рада може проголосувати, ймовірно, в районі 10 – 12 січня 2024 року. Мовиться про проєкти законів №10378 та №10379.

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Коли можуть запровадити зміни про мобілізацію

Подання правок та розгляд правок в комітеті (орієнтовно 2 – 3 тижні). Розгляд в Раді законопроекту у другому читанні разом з усіма правками (думаю, десь в кінці січня закінчимо),

– написав Олександр Горенюк.

За його словами, законопроєкт набирає чинності через один місяць після його опублікування.

"Скоріш за все, нові правила мобілізації можуть почати діяти десь з початку весни. Це мій суб'єктивний прогноз", – сказав політик.

У Раду внесли проєкти законів