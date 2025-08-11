Про це розповідає 24 Канал з посиланням на допис президента України. Він провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, де розглянули питання, які підняли воїни безпосередньо на фронті.

Читайте також Не дамо другу спробу поділу України, бо де друга, там і третя, – Зеленський про зазіхання Путіна

Президент затвердив зміни для покращення забезпечення українських військових

Глава держави підтвердив: є конкретні рішення, які незабаром впровадять для покращення забезпечення українських бригад і спрощення процедур нагородження.

Перш за все, затвердили можливість закупівлі пікапів, квадроциклів та іншої техніки за кошти прямого фінансування бойовим бригадам. Це питання неодноразово порушували воїни, і тепер таку техніку можна буде купувати як нову, так і вживану. Фінансування працюватиме за схемою, подібною до закупівлі безпілотників. На цьому тижні уряд формалізує відповідні документи, аби вже в серпні ця норма почала діяти.

Крім того, Зеленський доручив значно збільшити фінансування бойових підрозділів. Оновлені правила передбачають, що кожна бригада отримуватиме по 7 мільйонів гривень на кожен батальйон, який бере участь у бойових діях. Це означає зростання фінансової підтримки на десятки мільйонів гривень, що суттєво розширить можливості для закупівлі необхідного обладнання та ресурсів.

Також було ухвалено рішення щодо спрощення і цифровізації процесу списання військового майна. Уряд змінить документи, щоб надати більше повноважень командирам корпусів і бригад, скоротити терміни списання та зменшити бюрократичні перепони.

Ще одним важливим питанням стала процедура нагородження військових. Президент наголосив, що затримки у врученні відзнак, які іноді тривають місяцями або навіть півроку, неприпустимі. Доручено максимально спростити і пришвидшити цей процес, ліквідувати зайві погодження. Міністерство оборони вже напрацювало пропозиції щодо модернізації документів, і найближчим часом ці зміни впровадять.

Окрім того, на Ставці обговорювалися інші питання, які були підняті командирами під час поїздок Зеленського на Харківщину і Сумщину. Президент пообіцяв пам’ятати всі озвучені проблеми і готувати відповідні рішення.