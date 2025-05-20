В Україні суттєво змінилися правила техогляду: що треба знати водіям

Техогляд в Україні від 19 травня перестав бути просто формальністю. Відтепер запроваджено посилений контроль, обов'язкову фотофіксацію кожного етапу та значно підвищені тарифи.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну.

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Як змінився техогляд в Україні

Згідно з постановою, процедура проходження техогляду в Україні зазнала суттєвих змін. Перевірка стане набагато прозорішою та не залишить шансів для зловживань чи фіктивних документів.

Особливу увагу будуть приділяти роботі світлотехніки: фари, габарити, поворотники й стоп-сигнали повинні бути у справному стані. Усі етапи перевірки фіксуватимуться на фото, а знімки зберігатимуться в єдиній електронній базі. Внести зміни до цих фото буде неможливо – вони мають повністю відповідати встановленим стандартам.

Крім того, уважно перевірятимуть гальмівну систему, зовнішній стан автомобіля та тахографи.

Разом із новими стандартами зросла й вартість проходження техогляду:

для легковиків – з нинішніх 1 050 до 1 700 гривень;

для вантажних авто й автобусів – до 2 300 гривень.

Невдала перевірка авто може мати серйозні наслідки:

штрафи;

заборона на експлуатацію авто;

втрата ліцензії для перевізників;

неможливість виїзду за кордон на власному транспорті.

Що радять фахівці: