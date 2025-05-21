Повторна ВЛК до 5 червня: кого це стосується та що буде за ігнорування

Міністерство оборони зобов’язало військовозобов’язаних з обмеженою придатністю пройти повторну ВЛК до 5 червня. У разі ухилення – штрафи, затримання поліцією та примусове направлення на медогляд.

Про це розповідає 24 Канал. Міністерство оборони нагадує, що усі військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, яких раніше визнали обмежено придатними, мають до 5 червня 2025 року повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).

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Хто зобов’язаний пройти ВЛК

У разі ігнорування вимоги – поліція може затримувати та доставляти порушників до ТЦК.

Повторний медогляд мають пройти громадяни, які:

до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними;

не оновлювали висновок ВЛК понад 12 місяців;

мають зміни у стані здоров’я (наприклад, після госпіталізації або серйозного захворювання).

Як отримати направлення

Отримати направлення можна:

самостійно в ТЦК;

через електронну систему "Резерв+";

або під час перевірки документів на вулиці, якщо виявиться, що людина досі не оновила висновок ВЛК.

Далі потрібно звернутися до визначеної комісії (при ТЦК, у військовому госпіталі або лікарні), маючи при собі документи: паспорт, військовий квиток, медичні довідки, попередній висновок ВЛК.

Що буде, якщо не пройти ВЛК до 5 червня

Якщо людина не пройде повторний огляд у визначений термін:

ТЦК передає дані до Нацполіції;

поліція може затримати громадянина та доставити до ТЦК;

буде накладено адміністративний штраф – від 17 000 до 25 500 гривень;

медичний огляд усе одно доведеться пройти, навіть після строку.

У Міноборони закликають не зволікати та відповідально ставитися до вимог закону.