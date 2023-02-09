Боротьба за владу Росії набере обертів: нові ПВК створюють з чіткою метою

"Газпром" вирішив створити власну приватну військову компанію. Після падіння влади диктатора Владіміра Путіна між усіма ПВК в Росії може виникнути не тільки боротьба за керівництво, але й громадянська війна.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог, директор Міжнародної організації малих громад Олексій Буряченко. Відомо, що нову ПВК в документі називають "приватною охоронною організацією".

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Приватні кампанії використають для війни за владу

Буряченко переконаний, що коли в Росії буде йти боротьба владу після поразки Путіна, такі ПВК кожен буде використовувати у своїх інтересах.

"Такі армії будуть у кожному суб’єкті федерації. Додатково і у великих корпораціях, які будуть під час смути після падіння Путіна боротися за владу. Це може призвести до громадянської війни всередині країни-агресорки", – вважає він.

Політолог навів приклад Рамзана Кадирова, який вже анонсував створення армії самооборони Чечні.

Буряченко про ймовірну громадянську війну в Росії: дивіться відео

Росії потрібне нове м’ясо

За словами Буряченка, міністр оборони Росій Сєргєй Шойгу намагається знайти ресурс для виконання цілей диктатора Владіміра Путіна. У країні-агресорці проводять примусові мобілізації.

"Губернатором дають план, скільки вони мають подати людей на місяць у лапи загарбника. Така ж історія і в державних кампаніях. Їм кажуть: "Це ваші питання, скільки ви будете їм платити чи де вербувати. Нам потрібно просто м’ясо, щоб їх кидати на українські позиції", – сказав політолог.

"Газпром" створює власну ПВК