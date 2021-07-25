Вода зносить усе на своєму шляху: нові руйнівні повені охопили Бельгію – фото, відео
Джерело:Die Welt
У Бельгії знов пройшли сильні дощі з грозами. Вони спричинили нову хвилю повеней у країні, наробивши чимало лиха.
Найбільше постраждали провінції Намюр і Валлонія-Брабант. Загалом повені торкнулися районів південної області Валлонії.
Важливо У Німеччині постраждалі від повені регіони готуються до нової серії руйнівних опадів
У місті Дінан вода змивала автомобілі. Вони заблокували залізничний переїзд. При цьому, як повідомили в компанії-операторі Infrabel, залізничне сполучення остаточно не відновили ще після першого удару стихії.
А у місті Намюр в результаті сильного дощу пройшов селевий зсув. На оприлюднених у мережі кадрах видно, як повінь руйнує все на своєму шляху.
На щастя, повідомлень про людські жертви не надходило.
Що відбувається у Бельгії: дивіться відео
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Бельгію знов затопило / Фото AFP, Getty Images, EPA
Зауважимо, що мастшабні повені накрили західну Європу в липні 2021 року. Найбільше постраждали від стихійного лиха Німеччина, Бельгія, Нідерланди та Франція. У Бельгії жертвами повені стали понад 20 людей. Окрім того, ще 20 – вважають зниклими безвісти.