Вода зносить усе на своєму шляху: нові руйнівні повені охопили Бельгію – фото, відео

У Бельгії знов пройшли сильні дощі з грозами. Вони спричинили нову хвилю повеней у країні, наробивши чимало лиха.

Найбільше постраждали провінції Намюр і Валлонія-Брабант. Загалом повені торкнулися районів південної області Валлонії.

Важливо У Німеччині постраждалі від повені регіони готуються до нової серії руйнівних опадів

У місті Дінан вода змивала автомобілі. Вони заблокували залізничний переїзд. При цьому, як повідомили в компанії-операторі Infrabel, залізничне сполучення остаточно не відновили ще після першого удару стихії.

А у місті Намюр в результаті сильного дощу пройшов селевий зсув. На оприлюднених у мережі кадрах видно, як повінь руйнує все на своєму шляху.

На щастя, повідомлень про людські жертви не надходило.

Що відбувається у Бельгії: дивіться відео

Повінь у Бельгії змивала машини: дивіться відео

Бельгію знов затопило / Фото AFP, Getty Images, EPA

Зауважимо, що мастшабні повені накрили західну Європу в липні 2021 року. Найбільше постраждали від стихійного лиха Німеччина, Бельгія, Нідерланди та Франція. У Бельгії жертвами повені стали понад 20 людей. Окрім того, ще 20 – вважають зниклими безвісти.