Нові санкції проти Росії – не те, що треба Україні

Євросоюз оголосив нові санкції. Ми дуже вдячні, і краще з ними, ніж без них.

Але говорячи відверто, це не зовсім те, що треба Україні.

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Про які санкції мова?

Ембарго на імпорт вугілля, дерева, хімікатів та інших товари на майже 10 мільярдів євро на рік.

Заборона експорту до Росії напівпровідників, комп'ютерів, технологій сектору зрідженого газу й іншого електричного та транспортного обладнання.

Європейська залізниця та порти закриються для Росії. Втім, це обмеження не стосуватиметься енергетики, харчів та медикаментів.

Заборона операцій із банком ВТБ та ще трьома великими банками paшки. Але це не стосуватиметься банків — енергетичних гаманців мордору.

Чи буде боляче Росії від цих санкцій?

Так. Але ефект не буде миттєвим. Своїми кроками Захід перекриває всі шанси для економічного розвитку москалів. Їхня торгівля скорочуватиметься, а також зникне доступ до невід'ємного елементу зростання — технологій.

У чому проблема? Це не вб'є економіку Росії вже зараз. Обмеження їхнього імпорту на 10 мільярдів євро — це менше десятої частини надходжень від продажу нафти та газу мордору до ЄС.

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Заборона імпорту російського вугілля далека від ембарго на нафту й газ. За оцінками дослідників, платежі ЄС до Росії за вугілля від 24 лютого склали 700 мільйонів євро.

За нафту й газ – 18,5 мільярда євро, або в понад 25 разів більше (!). Відсутність ембарго на російські нафту й газ лишатиме неушкодженим хребет валютних доходів нашого ворога.

Наших людей вбивають, катують та ґвалтують прямо зараз. Війна у центрі Європи йде зараз. Ми не маємо часу чекати довгого падіння іржавої недоімперії. Шкода, що деякі політики цінують 1 – 2% зростання економіки понад безпеку власних країн та тисяч життів тих, кого називають своїми друзями та за яких натхненно "моляться та турбуються".

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