Нові санкції проти Росії – не те, що треба Україні
Джерело:фейсбук Інни Совсун
Євросоюз оголосив нові санкції. Ми дуже вдячні, і краще з ними, ніж без них.
Але говорячи відверто, це не зовсім те, що треба Україні.
Читайте У переговорів із Росією своє завдання на цій війні
Про які санкції мова?
- Ембарго на імпорт вугілля, дерева, хімікатів та інших товари на майже 10 мільярдів євро на рік.
- Заборона експорту до Росії напівпровідників, комп'ютерів, технологій сектору зрідженого газу й іншого електричного та транспортного обладнання.
- Європейська залізниця та порти закриються для Росії. Втім, це обмеження не стосуватиметься енергетики, харчів та медикаментів.
- Заборона операцій із банком ВТБ та ще трьома великими банками paшки. Але це не стосуватиметься банків — енергетичних гаманців мордору.
Чи буде боляче Росії від цих санкцій?
Так. Але ефект не буде миттєвим. Своїми кроками Захід перекриває всі шанси для економічного розвитку москалів. Їхня торгівля скорочуватиметься, а також зникне доступ до невід'ємного елементу зростання — технологій.
У чому проблема? Це не вб'є економіку Росії вже зараз. Обмеження їхнього імпорту на 10 мільярдів євро — це менше десятої частини надходжень від продажу нафти та газу мордору до ЄС.
Важливо Операція "Свині на грилі", або Чому окупанти втекли з-під Києва й ЧерніговаЗаборона імпорту російського вугілля далека від ембарго на нафту й газ. За оцінками дослідників, платежі ЄС до Росії за вугілля від 24 лютого склали 700 мільйонів євро.
За нафту й газ – 18,5 мільярда євро, або в понад 25 разів більше (!). Відсутність ембарго на російські нафту й газ лишатиме неушкодженим хребет валютних доходів нашого ворога.
Наших людей вбивають, катують та ґвалтують прямо зараз. Війна у центрі Європи йде зараз. Ми не маємо часу чекати довгого падіння іржавої недоімперії. Шкода, що деякі політики цінують 1 – 2% зростання економіки понад безпеку власних країн та тисяч життів тих, кого називають своїми друзями та за яких натхненно "моляться та турбуються".
Також цікаво: Путін хоче показати стабільність, – Фурса про курс рубля: дивіться відео