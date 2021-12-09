Нові санкції США щодо Коломойського будуть економічними, – Лещенко

Сполучені Штати можуть накласти нові санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського. Щоправда, офіційної інформації щодо цього поки немає.

Про це в ефірі 24 каналу сказав екснардеп, журналіст Сергій Лещенко. Саме він анонсував нові можливі санкції.

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Нові санкції проти Коломойського

Як підкреслив Лещенко, наразі немає офіційної інформації щодо нових санкцій. Однак деякі джерела запевняють, що нові обмеження можуть бути накладені проти певних українських олігархів та суддів-корупціонерів.

Якщо будуть поширені санкції, то вони матимуть вже економічний характер на нього (Коломойського – 24 канал). На сьогодні Коломойський має серйозні проблеми на території Америки. Сергій Лещенко Журналіст

Він нагадав, що Ігор Коломойський раніше вже потрапив під візові санкції США, які передбачають заборону олігарху, а також його сім'ї перетинати кордон держави.

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