Росія вихваляється "‎великою партією"‎ нових винищувачів ‎п'ятого покоління‎ Су-57

Російська армія отримала "‎велику партію"‎ винищувачів ‎п'ятого покоління‎ Су-57. Літаки отримали оновлені бортові системи та комплекс озброєння.

Про це повідомила Об'єднана авіабудівна корпорація держкорпорації "Ростех". Щоправда, про яку кількість йдеться, невідомо.

Що відомо про нові Су-57?

В ОАК стверджують, що винищувачі пройшли повний цикл заводських випробувань. Пілоти російського міноборони протестували їх в різних режимах роботи.

Літак себе вже добре показав у рамках проведення спеціальної військової операції. Новий технічний вигляд сприятиме розширенню завдань, до яких залучається цей тип літаків. Перспективні можливості, закладені в комплекс авіаційного озброєння, дозволяють застосовувати нові зразки авіаційних засобів ураження,

– заявив льотчик Су-57 повітряно-космічних сил Росії.

Зазначається, що винищувачі здатні уражати повітряні, наземні та морські цілі. Вони нібито можуть застосовуватися цілодобово, зокрема у складних метеоумовах та у складній завадній обстановці.

В ОАК заявили, що авіаційний комплекс п'ятого покоління Су-57 – "найкращий літак у своєму класі", але вони не збираються зупинятися на досягнутому.

Довідково. Су-57 – найновіший російський серійний винищувач. Він може досягати швидкості до 2450 кілометрів за годину і має дальність польоту приблизно 3500 кілометрів.



Самі росіяни вихваляють свою розробку. Втім, міжнародні фахівці більш стримані. До того ж, ще у 2024 повідомляли про проблеми з радаром та тепловою видимістю, а ще з центральним комп'ютером та системою управління.

