Нові військові союзи: Європа має бути готовою вже допомагати Україні

На словах країни Європи, за винятком кількох країн, готові всіляко допомагати Україні. Тільки грошей на цю допомогу бракує.

Таку думку висловив в ефірі 24 Каналу військовий експерт Владислав Селезньов. Він додав, що зараз ведуться дискусії про можливість розміщення європейських миротворців в Україні. Утім, для цього потрібна значна фінансова підтримка з боку європейських партнерів.

Дивіться також Потрібні тісніші зв'язки з Європою: Україна може нав'язувати свої правила

Кілька десятків тисяч особового складу миротворців потрібно утримувати, створювати для них бази та організовувати лінії спостереження. Для всього цього необхідні величезні кошти.

Коли європейці будуть діяти активніше

"На словах наші європейські партнери готові нас підтримати. Але наскільки швидко вони усвідомлять необхідність фінансування цієї підтримки? Очевидно, що якщо ми не зможемо виконати певні завдання, наступними жертвами московського режиму можуть стати країни Європи", – сказав Владислав Селезньов.

Він додав, що щойно це розуміння прийде, європейці будуть діяти активніше. Поки що триває певна трансформація: європейці, які жили у ситій і спокійній Європі, поступово прокидаються від сну.

Бо раніше існував "парасольковий" захист із боку США. Зараз ці ілюзії розвіюються, і Європі доводиться шукати ресурси, обмежувати витрати на інші програми та зосереджувати кошти на посиленні власних збройних сил, щоб бути напоготові,

– сказав Селезньов.

Він зауважив, що деякі європейські політики вже стверджують: протягом найближчих шести років може статися пряме бойове зіткнення між армією Росії та армією НАТО.

Досі немає важелів впливу на Росію

"Ще буквально кілька днів тому ми жили в ілюзії, що французькі війська ось-ось можуть зайти на територію нашої країни як миротворці, щоб підтримати нас у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність. Однак президент Франції Еммануель Макрон вже наголосив, що участь французьких миротворців неможлива доти, доки не вщухнуть бойові дії на території України", – сказав Владислав Селезньов.

Він додав, що наразі немає жодних реальних важелів впливу, які змусили б Путіна припинити обстріли українських територій. До того ж, якщо зважати на нещодавню практику переговорів із Кремлем, варто згадати, що після підписання Мінських домовленостей не було жодного дня, коли б на фронті припинилися обстріли українських позицій. Тож сподіватися, що Путін дотримуватиметься взятих на себе зобов’язань, не варто.

Наші західні партнери, знову ж таки, на словах нас серйозно підтримують. Ми маємо всебічну підтримку, але здебільшого в межах політичної риторики. Щодо матеріальних поставок – ситуація набагато складніша,

– сказав Владислав Селезньов.

Він зауважив, що Європа допомогла фінансово та матеріально-технічно більше, ніж США. Утім, навіть міністр оборони України Рустем Умєров зазначав, що лише 50% від обіцяного доходить безпосередньо до військовослужбовців на полі бою.

"Де зникає решта ще на підходах до кордонів України – невідомо. Про це так само говорить і президент України. Нам багато обіцяли, але не завжди ці обіцянки стають реальністю", – підсумував Владислав Селезньов.