Нові зустрічі й внутрішні чистки у державі: Зеленський звернувся до українців 6 серпня

Президент України Володимир Зеленський 6 серпня записав своє традиційне звернення до українців. У ньому він наголосив, що в нашій державі продовжаться чистики у державі від людей, що зловживають своїми посадами.

Крім того, він анонсував кілька зустрічей, які він збирається провести наступного тижня. Вони стосуватимуться посилення обороноздатності нашої держави, передає 24 Канал.

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Привітання Повітряних сил зі святом

Зеленський зазначив, що цього дня він мав честь привітати усіх воїнів Повітряних сил з професійним святом. Зокрема, він привітав усіх наших льотчиків і зенітників, фахівців, які забезпечують технічну сторону роботи нашої авіації та протиповітряної оборони.

Це день справжніх українських героїв, які попри все рятують життя людей, захищають від російського терору наші міста й села.

Також глава держави наголосив, що воїни наших Повітряних сил дають не лише нам, а й усьому вільному світу чітку впевненість, що російський терор можна перемогти.

Крім цього, президент також нагородив наших воїнів Повітряних сил та поспілкувався з ними. Він зазначив, що всі вони прагнуть скоріше відчути бойове застосування F-16 в українському небі.

"Передав сьогодні й "Золоті Зірки" Героя України рідним льотчиків, які загинули в боях заради нашої держави. Вічна памʼять кожному герою та вічна вдячність кожній українській родині, яка дала нашому народу таких героїв", – підкреслив український очільник.

Зеленський побажав, щоб перемога України в цій страшній війні була найвищою шаною всім тим, хто обрав своєю долею захист нашого народу.

Звернення Зеленського за 6 серпня: дивіться відео

Робота ППО за останній тиждень

Зеленський наголосив, що цього дня він заслухав доповідь щодо використання нашими воїнами передових систем ППО. А саме Patriot та IRIS-T, які ми отримали від партнерів.

Дякую кожній країні, кожному лідеру, які допомогли з ними! Потужні системи, дуже ефективні. Вони вже дали вагомий результат. І не лише Україні. Бо кожне знищення російських ракет у нашому небі, а особливо таких, як аеробалістичні "Кинджали", кожен успіх наших воїнів – це впевненість світу, що держава-терорист не здатна зламати спільну безпеку,

– сказав він.

Глава держави підкреслив, що лише за один тиждень росіяни застосували проти України вже 65 різних ракет, 178 ударних дронів, із них 87 типу "Шахед". За його словами, суттєву частину вдалося збити.

"Ми зробимо все, щоб український повітряний щит ставав тільки міцнішим. Саме тут, саме в нашому небі можемо довести, що терор програє. Дуже важлива відповідальна позиція кожного з партнерів щодо постачання систем ППО і ракет до них", – підкреслив президент.

Також він зауважив, що повний захист від терору потрібен тут, щоб потім не довелося думати, як захистити від нього ще й інші народи. Зеленський розповів, що Україна може виграти цю битву, і наш повітряний щит згодом гарантуватиме безпеку всієї Європи.

Нові заходи з партнерами України й внутрішні чистки

Президент також відзначив, що наша влада вже готується, щоб наступний тиждень іще посилив нашу державу, наші позиції.

Буде нова комунікація з партнерами – заради оборонних пакетів для України. Додамо ще більше змісту міжнародним заходам серпня – вересня, які вже заплановані. Це й Кримська платформа, і Саміт перших леді і джентльменів, і наша участь у Генасамблеї ООН,

– наголосив глава держави.

Крім цього, він зауважив, що влада продовжить і внутрішнє очищення нашої держави від тих, хто послаблює Україну своїми зловживаннями.

"Україні потрібна лише сила, лише максимальна зосередженість на тому, щоб досягти перемоги. Якщо комусь уже здається, нібито війна "десь там" та що перемогти у війні має хтось інший, то треба повертатися в реальність. Лише всім народом ми це пройдемо", – сказав Зеленський.

Він підкреслив, що треба щодня давати результат для України й для всіх, хто бореться заради нашої держави. Наостанок він подякував усім, хто наближає нашу перемогу, зокрема, нашим воїнам і народу.