Новим головою Верховного Суду обрали Всеволода Князєва: що про нього відомо

Новим головою Верховного Суду обрали секретаря Великої палати Всеволода Князєва. Він обійме цю посаду з 1 грудня 2021 року, коли завершиться каденція Валентини Данішевської.

За кандидатуру Князєва проголосували 98 суддів Верховного Суду.

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Окрім Князєва, на посаду було ще двоє претендентів

Окрім Князєва на посаду претендували суддя Касаційного господарського суду Володимир Погребняк, а також суддя ВС в складі Касаційного цивільного суду Олег Ткачук.

За Погребняка проголосували 49 суддів, за Ткачука – всього 7.

Ми вибираємо людину, яка поведе за собою всю судову систему. Голова Верховного Суду повинен бути не тільки сильним суддею, а й менеджером всієї судової системи,

– повідомив Князєв під час свого виступу.

Наступник Данішевської повідомив, що за ним немає ніяких політичних сил та могутніх важелів впливу. Князєв наголосив на проблемах у фінансуванні судової системи та кадровому дефіцит.

Що відомо про Всеволода Князєва:

У 2001 році отримав право займатись адвокатською діяльністю.

Суддею працює з 2013 року. Саме тоді припинили дію адвокатської ліцензії.

З 2015 року був головою Миколаївського окружного адміністративного суду.

До того, як очолити Верховний Суд, був секретарем Великої палати ВС.