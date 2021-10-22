Новим головою Верховного Суду обрали Всеволода Князєва: що про нього відомо
Джерело:Інтерфакс-Україна
Новим головою Верховного Суду обрали секретаря Великої палати Всеволода Князєва. Він обійме цю посаду з 1 грудня 2021 року, коли завершиться каденція Валентини Данішевської.
За кандидатуру Князєва проголосували 98 суддів Верховного Суду.
Раніше Зеленський призначив суддів Верховного Суду: хто отримав посади
Окрім Князєва, на посаду було ще двоє претендентів
Окрім Князєва на посаду претендували суддя Касаційного господарського суду Володимир Погребняк, а також суддя ВС в складі Касаційного цивільного суду Олег Ткачук.
За Погребняка проголосували 49 суддів, за Ткачука – всього 7.
Ми вибираємо людину, яка поведе за собою всю судову систему. Голова Верховного Суду повинен бути не тільки сильним суддею, а й менеджером всієї судової системи,
– повідомив Князєв під час свого виступу.
Наступник Данішевської повідомив, що за ним немає ніяких політичних сил та могутніх важелів впливу. Князєв наголосив на проблемах у фінансуванні судової системи та кадровому дефіцит.Зверніть увагу! Голова Верховного Суду Валентина Данішевська оголосила, що йде у відставку 8 жовтня. У 2021 році завершується її 4-річна каденція. Подавати свою кандидатуру знову вона відмовилась.
Що відомо про Всеволода Князєва:
- У 2001 році отримав право займатись адвокатською діяльністю.
- Суддею працює з 2013 року. Саме тоді припинили дію адвокатської ліцензії.
- З 2015 року був головою Миколаївського окружного адміністративного суду.
- До того, як очолити Верховний Суд, був секретарем Великої палати ВС.