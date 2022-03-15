Новим командувачем ООС став генерал-майор Едуард Москальов, – Зеленський

15 березня 2022 , 16:47
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Володимир Зеленський 15 березня записав чергове відеозвернення. У ньому президент повідомив, що підписав указ про призначення нового командувача Операції Об'єднаних сил.

Командувачем ООС став генерал-майор Едуард Москальов, повідомляє 24 канал.

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Професіонал та патріот

Новим командувачем ООС став генерал-майор Едуард Москальов. Професійна та патріотична людина. Указ підписано,
– підкреслив Зеленський.

Генерал-майор Едуард Москальов: що відомо

  • Едуард Москальов – генерал-майор Збройних Сил України, начальник штабу – перший заступник командувача військ оперативного командування "Схід" Сухопутних Військ Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
  • У грудні 2012 року очолював 300-й навчальний танковий полк 169-го навчального центру Сухопутних військ.
  • За мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та вірність військовій присязі під час російсько-української війни – 29 вересня 2014 року нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Джерело: Вікіпедія

Денне звернення Зеленського за 15 березня: дивіться відео

 

Автор: Олена Данилів