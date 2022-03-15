Новим командувачем ООС став генерал-майор Едуард Москальов, – Зеленський
15 березня 2022 , 16:47Читать новость на русском
Володимир Зеленський 15 березня записав чергове відеозвернення. У ньому президент повідомив, що підписав указ про призначення нового командувача Операції Об'єднаних сил.
Командувачем ООС став генерал-майор Едуард Москальов, повідомляє 24 канал.
До теми Кожен постріл по Україні – крок до самознищення Росії, – Зеленський записав нове звернення
Професіонал та патріот
Новим командувачем ООС став генерал-майор Едуард Москальов. Професійна та патріотична людина. Указ підписано,
– підкреслив Зеленський.
Генерал-майор Едуард Москальов: що відомо
- Едуард Москальов – генерал-майор Збройних Сил України, начальник штабу – перший заступник командувача військ оперативного командування "Схід" Сухопутних Військ Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
- У грудні 2012 року очолював 300-й навчальний танковий полк 169-го навчального центру Сухопутних військ.
- За мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та вірність військовій присязі під час російсько-української війни – 29 вересня 2014 року нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.
Джерело: Вікіпедія
Денне звернення Зеленського за 15 березня: дивіться відео