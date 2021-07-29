За плечима – запеклі бої на Донбасі та у Косово: що відомо про командувача ООС Павлюка

Володимир Зеленський призначив нового командувача Операції об'єднаних сил. Ним став генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Що відомо про військового – читайте далі.

Павлюк народився 20 серня 1970 року, він одружений, має доньок. Родом він з Новоград-Волинського, що у Житомирській області.

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Після 10 класу почав навчання в Харківському гвардійському вищому танковому командному училищі. Закінчив також Національну академію оборони України. Як пише "Новинарня", армія була мрією Павлюка ще з дитинства. Своїм вибором шокував як батьків, так і родичів та друзів.

У 2014 році Павлюк був кандидатом у народні депутати України по виборчому округу №122. Балотувався від партії "Батьківщина", втім до Ради – не пройшов.

Військова кар'єра

У серпні 1991 року Павлюка відправили до Німеччини, де до 1993 року він обіймав посаду командира танкового взводу в місті Хіллерслебен. Це була його перша керівна посада. Після повернення в Україну став командиром танкової роти у рідному місті, а згодом – заступником начальника штабу танкового полку. З 1999 по 2006 роки був командиром танкового батальйону, заступником командира бригади.

З липня 2006 по березень 2007 року був командиром українських миротворчих військ у Косово. Опісля знову продовжив нести службу в Новограді-Волинському, повернувся на попередню посаду – заступника командира бригади. Далі став начальником її штабу.

Бої на Донбасі

У вересні 2010 року став командиром 24 окремої механізованої бригади імені Данила Галицького в Яворові на Львівщині. Цю посаду обіймав до березня 2015 року. Коли Росія розпочала свою агресію проти України, Павлюк та його підрозділ зайняли оборонні позиції на Сумщині. Далі – в иконували завдання на північному кордоні.

У травні 2014 року бригаду відправили в зону АТО. Там були бої за Красний Лиман, Ямпіль, Закітне, звільнення Сіверська, взяття Лисичанська, Хрящувате, Новосвітлівка, блокада Луганська, бій за Луганський аеропорт. Сам Павлюк пояснив, що завжди був зі своїми підлеглими протягом боїв у 2014-му. Мовляв, інакше вони б не сприймали його як командира.



Олександр Павлюк став новим командувачем ООС / Фото "Новинарня"

Згодом командував військами Оперативного командування "Захід". А влітку 2020 року його призначили командувачем підготовки командування Сухопутних Військ ЗСУ.

Які нагороди отримав Павлюк:

орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня;

орден Богдана Хмельницького II ступеня;

медаль "За військову службу Україні".

Кадрові зміни в ЗСУ: що відомо

28 липня президент Зеленський змінив начальника Генштабу. Ним замість Сергія Корнійчука став Сергій Шаптала.

Водночас Олександр Павлюк замінив на посаді командувача Операцією об'єднаних сил Володимира Кравченка.

Днем раніше президент змінив головнокомандувача ЗСУ. Замість Руслана Хомчака новим очільником призначили Валерія Залужного.

Глава держави наголосив, що у світі відбувається стрімка трансформація сил та засобів для ведення війни. Тому військові мають бути готовими виконувати завдання у будь-яких умовах.

ерпні 2015 року Павлюку надали військове звання генерал-майора, а рівно через 3 роки –генерал-лейтенанта.