Пресконференція Зеленського, смерть боксера Вірчиса: головні новини 28 січня

Президент Володимир Зеленський провів пресконференцію для іноземних журналістів. Помер український боксер Володимир Вірчис. У Запоріжжі стався потужний вибух у багатоповерхівці. Нардепа від "слуг" Сергія Кузьміних затримали на хабарі. В Україну прибула четверта партія із військовою допомогою від США. Такими були головні новини 28 січня.

Найважливіші новини України та світу за п'ятницю, 28 січня:

Важливо Росія завершила останні приготування до вторгнення в Україну, – ЗМІ

Зеленський зустрівся з іноземними ЗМІ

Джерело: 24 канал

Президент Володимир Зеленський провів пресконференцію з іноземними журналістами. Основними темами зустрічі була загроза вторгнення Росії, підтримка України міжнародною спільнотою та вступ до НАТО.

Головні тези Зеленського

Президент закликав не панікувати. Він наголосив, що у Києві на вулицях не їздять танки, а така інформаційна політика шкодить українській економіці. Наша держава втрачає гроші.

На думку Зеленського, санкції треба вводити ще до ймовірного нападу Росії. Він зазначив, що ці обмеження потрібні не тільки Україні, оскільки допоможуть стримати подальшу агресію проти країни Європи.

Евакуацію дипломатів з України політик назвав помилкою. Він зауважив, що представники посольств повинні бути на місці у такі часи, а також додав, що "у нас не Титанік".

Глава держави сказав, що членство України в НАТО наразі не залежить від нашої держави. Однак ми чекаємо від Альянсу конкретики, аби знати, на що розраховувати. Зеленський наголосив – якщо повномасштабна війна таки почнеться, то буде і на кордонах НАТО.

Україна готова співпрацювати не лише з НАТО. За словами Зеленського, влада готова до перемовин щодо інших оборонних союзів.

Насамкінець президент пригадав про фінансову допомогу від міжнародної спільноти та подякував партнерам.

Зокрема, Зеленський подякував американському колезі Джо Байдену, з яким напередодні провів телефонну розмову. Щоправда, український лідер зазначив, що як президент може мати секрети навіть від Байдена.

Пресконференція Володимира Зеленського для іноземних ЗМІ:

Помер боксер Володимир Вірчис

Джерело: "Чемпіон"

Помер колишній український боксер важкої ваги Володимир Вірчис. Його знайшли із зашморгом на шиї у Києві поблизу будинку на вулиці Раїси Окіпної. Його виявив перехожий. Дружина Вірчиса звернулась до поліції із заявою про зникнення чоловіка, а потім – опізнала тіло.

Поліція відкрила справу. Припускають, що спортсмен скоїв самогубство, однак точну причину смерті встановлюватиме експертиза.

Просив допомоги

Вірчис 5 січня публікував пост із проханням про допомогу.

Напевно знайдуться, не дай Боже, звичайно, люди, які доходили до стану відчаю, після того, як їх "кинули" близькі друзі на довірі? Чи можна стартувати з 0? Руки є, ноги є, мозку трохи не вистачає. Поділіться гірким досвідом, я думаю багатьом цікаво буде, просто соромляться,

– писав спортсмен.

За інформацією ЗМІ, останнім часом Вірчис перебував у депресії.

Хто такий Володимир Вірчис

Боксер у 2003 – 2004 роках був інтерконтинентальним чемпіоном за версією IBF, у 2005 – 2006 – інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO.

Вірчис провів 28 боїв та 26 разів був переможцем. До слова, 21 раз переміг нокаутом.

Останній бій провів 24 жовтня 2009 року, здолавши у Німеччині Едгарса Калнарса.

До слова, мав битися за пояс чемпіона світу за версією WBC з Віталієм Кличком. Однак втратив це право через 2 програні бої.



Володимир Вірчис / Фото BBC

Вибух у багатоповерхівці в Запоріжжі

Джерело: ДСНС

У Запоріжжі близько 4:00 пролунав вибух в житловому будинку. У результаті пошкоджено 7 квартир. Причина – на другому поверсі в квартирі стався вибух газоповітряної суміші.



Вибух у Запоріжжі / Фото з фейсбуку КНП "ТМО " ОЦЕМД та МК" ЗОР

Є жертва

Внаслідок вибуху загинула літня жінка. Ще двоє постраждалих зазнали травм різного ступеня тяжкості:

жінка 35 років – має закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, чисельні опіки тіла 2 – 3 ступенів, тобто 80% тіла, опік верхніх дихальних шляхів, опіковий шок;

жінка 55 років – отримала закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закриту травму лівої стопи, отруєння продуктами горіння.

З будинку евакуювали 15 місцевих жителів. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Дивіться про вибух у будинку у Запоріжжі:

"Слугу" Кузьміних затримали на хабарі

Джерело: НАБУ

Нардепа від "Слуги народу" Сергія Кузьміних викрили на хабарі. Мовиться про 588 тисяч гривень.

За інформацією правоохоронців, політик отримав гроші за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

Детективи НАБУ не назвали прізвище депутата, однак журналіст Сергій Лещенко у своєму телеграм-каналі поінформував, що затримали Кузьміних.

Кузьміних – голова підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності комітету Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.



Затримання нардепа / Фото НАБУ

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Четверта партія допомоги від США

Джерело: фейсбук Олексія Резнікова

В Україну прибув четвертий літак із військовим обладнанням від США. Наприкінці 2021 року Штати погодили Україні 200 мільйонів доларів допомоги – найбільша допомога Україні від 2014 року.

Цього разу доставили 81 тонну патронів різного калібру. За словами Резнікова, наступного тижня прибудуть літаки з військово-технічною допомогою від партнерів для посилення обороноздатності.

Що цьому передувало

Зауважимо, у першій партії допомоги доставили летальну зброю. Вона прибула вночі 22 січня.

Вже 23 січня надійшла друга партія – понад 80 тонн летального озброєння.

Перед цим Штати передали Україні багатоцільові гранатомети.



Четверта партія із допомогою від США / Фото Олексія Резнікова