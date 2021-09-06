Спроба держперевороту у Гвінеї, завершення Паралімпіади: головні новини 5 вересня

У Гвінеї повстанці заявили, що захопили президента країни. У Токіо завершились Паралімпійські ігри, Україна у загальному заліку посіла 6 місце. У Грузії загинув український альпініст Петро Борис. У 30 містах України люди вийшли на Марш за тварин. Такими були головні новини 5 вересня.

Найважливіші новини України та світу за неділю, 5 вересня:

Тут більше Військова техніка, вибухи та стрілянина: у столиці Гвінеї спроба державного перевороту, – ЗМІ

Спроба держперевороту у Гвінеї

Джерело: Guineenews

На заході Африки – у Гвінеї 6 вересня повстанці повідомили про те, що захопили президента країни Альфу Конде. На підтвердження цієї інформації лунали численні постріли. Сили повстання уже заявили про те, що ліквідовують конституцію Гвінеї.

За повідомленнями ЗМІ, глава держави потрапив під арешт спецпризначенців, яких очолює Мамада Думбуй. Також спецназ тримає під контролем інших державних чиновників.

Президент у машині повстанців / Фото з твітера Subodh Kumar



Дивіться відео з Гвінеї, де йде захоплення влади:

Завершення Паралімпіади у Токіо

Офіційна влада Гвінеї поки не підтверджує інформації про захоплення президента. Кажуть, атака повстанців на палац справді була, проте її відбила охорона.

Джерело: 24 канал

5 вересня у Токіо завершились Паралімпійські ігри – феєричною церемонією на стадіоні у столиці Японії. Загалом на змаганнях розіграли 540 комплектів нагород, за які боролись представники 168 країн.

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Вечірній Токіо осяяли вогні феєрверків, а згодом церемонія продовжилась музичним та театралізованим шоу.

Дивіться вражаючі відео з Токіо:

Після цього на стадіон вийшли спортсмени з усіх країн-учасниць з національними стягами. Українським прапороносцем став Василь Ковальчук. Прапор турніру передали Парижу – саме тому відбудеться Олімпіада та Паралімпіада-2024.

Україна здобула 98 медалей

Українські паралімпійці тріумфально виступили на змаганнях у Токіо. У загальному заліку наші спортсмени – на 6 місці – з 98 медалями. З них 24 – золоті, 47 – срібних та 27 – бронзових.

Плавець Максим Крипак став найкращим спортсменом Паралімпіади у Токіо. Українець здобув одразу 7 медалей, 5 з них – золоті.

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Загибель українського альпініста

Джерело: фейсбук Пласту

У Грузії, після підняття на гору Тетнульд, загинув 36-річний Петро Борис з Львівщини. Чоловік був пластуном і понад все любив мандрувати. Борис загинув, вже підкоривши висоту у 4852 метри.

Петро Борис активно брав участь у "Пласті"

Глава Наглядової ради "Пласт – НСОУ" Юрій Юзич написав про те, як життя загиблого альпініста було пов'язане з організацією.

Розвивав Львівські округи "Пласту", щоб зробити пластування доступним для простих сільських хлопців в середовищі яких сам виростав,

– написав Юзич.

Зазначимо, що дружина Петра – Юліана написала, що його загибель – нещасний випадок. Попередньо вечір пам'яті за мандрівником планують на 11 вересня.

Марш за тварин у десятках українських міст

Редакція 24 каналу висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблого Петра Бориса.

Джерело: 24 канал

У 30 містах України провели Марш за захист прав тварин. Учасники акцій прагнуть привернути увагу до жорстокості, з якою ставляться до улюбленців. Ініціаторами заходу виступили UAnimals. Вони висунули свої вимоги президенту Володимиру Зеленському, а також Верховній Раді та уряду.

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Всеукраїнський марш стартував у столиці у парку імені Тараса Шевченка. Туди прийшли тисячі небайдужих українців, а також і знаменитості – співачки Alyona Alyona та Jerry Heil. Багато учасників акції взяли з собою і чотирилапих.

Дивіться фото з акції / Фото Вікторії Кутьїної, 24 канал: