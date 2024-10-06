Місце психологічного відпочинку: у харківському Екопарку відкрили "Бал хризантем"

Попри постійні обстріли Харкова вдруге за час повномасштабного вторгнення у місті в Екопарку відкрили "Бал хризантем". Працівники висадили 18 видів хризантем і зробили 5 квіткових фігур.

Парк став місцем емоційного та психологічного відпочинку для відвідувачів. Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, зауваживши, що усім гостям важливо спускатись в укриття під час повітряних тривог.

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У харківському Екопарку відкрили "Бал хризантем"

Кореспондентка розповіла, що дуже символічно, що "Бал хризантем" розташований поруч з розбитими будівлями внаслідок російських обстрілів. Він став місцем емоційного та психологічного відпочинку для харків'ян та гостей міста.

Водночас в парку є табличка з присвятою тим людям, які загинули, рятуючи від окупантів тварин ще у 2022 році. Обстрілюючи територію Екопарку росіяни знищили 90% будівель території. Зараз вдалось відновити трохи менш як 20% зруйнованого.

Попри це силами працівників та волонтерів вдалось організувати таке свято. Це стало місцем релаксу та відпочинку. Однак також важливо дотримуватись правил безпеки під час повітряної тривоги, –

наголосила Черненко.

Озеленювачка Екопарку розповіла, що загалом скульптур буде приблизно 5. Приїхало близько тисячі квіток в горщиках та інших для прикрас самих фігур.

Ми працюємо з квітами, рослинами, робимо композиції і так відволікаємось,

– розповіла вона.

Директор Екопарку наголосив, що офіційно вони нікого не запрошують через часті російські обстріли та небезпеку. Працівники висадили 18 видів хризантем, а сам захід доволі мінімальний.