Учасники військового партизанського руху українців і кримських татар регулярно відстежують активність окупантів у Севастопольській бухті в Криму. Тепер росіяни поводяться там значно обережніше.

Про це в понеділок, 8 серпня, повідомили в "Атеш", передає 24 Канал. Цього разу під спостереженням опинилися Південна Бухта і сухий док біля філії МДУ в Севастополі.

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Що відбувається в бухтах Криму?

За інформацією руху "Атеш", Сили оборони України вже били по сухому доку, тож окупанти поводяться там значно обережніше. Зокрема, посилено заходи безпеки – до об'єкта обмежені підходи, а периметр охороняють.

Навіть попри це основну активність там спостерігають у вечірній і нічний час доби. Наразі об'єкт періодично використовують як місце зберігання й ремонту військової техніки та комплектування.

Агенти показали бухти Севастополя: дивіться фото

Ми запевняємо, що ніякі заходи не допоможуть окупантам приховати свої дії в бухтах Севастополя,

– написали агенти.

Окрім того, детальнішу інформацію про вантажі, з якими там працюють, "Атеш" передає "правильним людям".

Нагадаємо, напередодні речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що півострів доволі щільно наповнений ворожою ППО. Агресорові важливо зберегти Кримський міст з багатьох причин – як з тактично-пропагандистських, так й тактично-стратегічних.