Повністю змінюють логістику в Маріуполі, – Андрющенко вказав на дивні переміщення росіян

З початку повномасштабного вторгнення окупанти перетворили Маріуполь на власний військовий та логістичний хаб. Але останнім часом переформатували свою логістику в місті та в районі.

З якою метою це зробив ворог розповів 24 Каналу радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Куди перекидають росіян

Наразі росіяни деякі села Маріупольського району повністю переформатовують під місця стоянок та ночівлі армії. На це є кілька причин:

головна: запуск залізниці Маріуполь – Ростов;

також значно вплинула Курська операція.

За останні дні зафіксовано щонайменше три батальйони збірної солянки, яка поїхала на Курськ,

– повідомив Андрющенко.

Він розповів, що техніка була перекинута з абсолютно різних підрозділів, це видно по маркуванню. В основному їдуть із Запорізького та Херсонського напрямків.

Також рух продовжується залізницею. Місцевий рух спротиву фіксує потяги, залізничні цистерни, що завозять паливо на територію Маріупольського району і вивантажують, імовірно, на території комбінату Ілліча.

На сьогодні Маріуполь уже став не лише підготовчим табором, зоною першого ешелону захисту протиповітряної оборони Азовського узбережжя, аеродромів та нафтопереробних заводів, а стає великою логістичною базою саме для перекидання військ по усіх напрямках – як на територію Росії, так і з території Росії,

– резюмував радник міського голови.