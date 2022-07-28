Ворог змушує жителів Маріуполя розбирати завали перед саперами: підірвались вже багато людей

російські сапери працюють на руїнах Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча. Вони змушують людей, які залишилися в окупації, розбирати завали.

Про це 28 липня повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що цивільних на комбінаті заставляють йти попереду саперів.

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"За два тижні вже підтверджено факт підриву на розтяжках двох цивільних в Аглофабриці та 6 цивільних в ремонтному цеху", – написав Андрющенко.

Що ще відбувається в окупованому Маріуполі

За словами Андрющенка, загарбники змогли під'єднати до електрики частину східного лівобережжя. Проте без електрики залишається приватний сектор. Окупанти навіть не обіцяють цього зробити.

Попри обіцянки про ремонт квартир, містяни змушені самостійно ремонтувати вікна. Скла немає. Склопакети коштують всі гроші світу. Плівка в дефіциті. Значна частина вікон закрита ДСП, деревом, гіпсокартоном. Людей дедалі заганяють жити в печерах,

– розповів Андрющенко.

Він зазначив, що єдиним шансом на порятунок для маріупольців є евакуація.

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Інші дії росіян

Окупанти вирішили "очистити" заплаву річки Кальчик і підпалили її. Про це повідомили 26 липня. Виникла пожежа, а люди почали скаржитись на дим, оскільки у місті й так досі є трупний сморід.

Загарбники повідомили, що до 2040 року повністю відбудують місто. Вони намагаються переконувати людей не виїжджати, бо критично бракує робочих рук.

У всі злочини проти людей росіяни традиційно хочуть звинуватити українських захисників. Вони готують "розслідування" про бомбардування драматичного театру.

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