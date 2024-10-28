"Накрили б місто куполом": які нові репресії застосовують росіяни в Маріуполі

На окупованих територіях росіяни здійснюють новий терор щодо цивільних людей. Так, у багатьох районах та містах окупанти проводять чистки для вербування населення, здійснюють допити та обшуки.

Ворог намагається всю цю інформацію приховати, тому унеможливлює будь-яку фіксацію своїх дій. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що окупанти також проводять агресивний рекрутинг та обманом відправляють людей на лінію фронту.

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Нові репресії в Маріуполі

За словами радника міського голови, у Приморському районі Маріуполя росіяни зупиняли практично усіх людей, фактично визнаючи, що нічого не можуть зробити зі спротивом людей. Окупанти вдаються до усіх заходів, які унеможливлюють фіксацію цих вербувань, адже їм не подобається широка проінформованість, яка є у місті.

Росіяни дуже б хотіли "накрити місто куполом", щоб не відбувався витік інформації. Це стосується і пересування військової техніки, і тренувань та полігонів. Всю інформацію вони намагаються закрити,

– наголосив Андрющенко.

Такі чистки вже більше стали методом залякування людей, а ніж дією для певного результату. В окупантів, за словами радника міського голови, у таких випадках вже є справжня агонія.

Для прикладу, у самому Маріуполі окупанти здійснювали вже кілька раптових чисток, які стосувались усіх. Частково ворог це робить вночі. Нещодавно була така чистка у Центральному районі, де, на щастя, обійшлось без арештів та затримань.

Це росіяни роблять для галочки, аби щось зробити. Проте люди до цього вже пристосувались. Містяни вже навіть не розповідають певну інформацію по телефонах, лише при зустрічі, розуміючи, що майже все прослуховується. Це тотальний терор, який вирує в Маріуполі з початку окупації,

– зауважив він.

Андрющенко також розповів, що набагато гірша ситуація є у районі від Маріуполя до Бердянська та у самому Бердянську, адже чистки там зараз лише починаються і вони можуть принести певний результат. Нещодавно росіяни провели їх у Ялті, Юр'ївці та багатьох інших населених пунктах.

Там була капітальна зачистка, росіяни перекривали рух, забороняли в'їзд та виїзд з сіл. Були подвійні обходи, обшуки та допити. Людей, які активно залучені у спротиві, на щастя, ця доля минула. Однак є інформація, що це буде продовжуватись,

– зазначив радник міського голови.

Посилення мобілізаційних процесів

Мобілізаційні заходи на окупованих територіях теж посилюються. Примусового переслідування чоловіків немає, але росіяни здійснюють агресивний рекрутинг та мають масштабну призовну кампанію для молоді.

Зауважте! Росіяни в Маріуполі активно набирають школярів до так званої "юнацької армії", до якої з початку вересня вже долучилося 30 учнів. Загальна кількість учасників "юнармії" становить 300 осіб, багато людей приєднуються через відсутність інших варіантів.

Окупанти розповідають про "переваги" та обіцяють, що люди будуть або працювати в тилу, або будуть водіями. Натомість потім вони опиняються на лінії фронту.

Андрющенко додав, що, на жаль, люди вже навчились до життя в окупації. Росіяни дуже щільно пропагують думку, що окуповані території є глибоким тилом. Люди звикають до відносно мирного та спокійного життя там, починають вірити оманливим пропозиціям від росіян щодо мобілізації.

Зворотна інформація назад майже не просочується, тобто люди опиняються на лінії фронту після підписання контракту, а дізнаються про це маріупольці здебільшого після того, як ми дізнаємося, що хтось потрапив в полон. Якщо зник хтось безвісті або загинув на фронті, ця інформація просто взагалі буде недоступна,

– сказав він.