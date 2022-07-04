Мелітопольського аеродрому, як військової бази росіян уже не існує, – мер
Російські окупанти як свою базу використовували місцевий аеродром. Після атаки по ньому бази ворога більше не існує.
Відповідну інформацію ввечері 3 липня повідомив мер Мелітополя. Про це він розповів в ефірі національного телемарафону.
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У Мелітополі окупанти більше не мають військової бази
Можна сказати, що Мелітопольського аеродрому як військової бази рашистів уже не існує: з 3 ранку після перших обстрілів вони почали евакуювати весь особовий склад звідти, після другого масованого обстрілу – о 6 годині ранку – вони почали евакуювати всю техніку, яка вціліла,
– пояснив Федоров.
Іван Федоров також додав, що на військовій частині вже немає військових, там залишилось декілька літаків – винищувачів та бомбардувальників. Проте точні дані влада ще уточнювала.
Зруйнували міст, яки сполучав Мелітополь та Токмак
Продовжилося тим, що о 12 годині (мовиться про 3 липня – 24 канал) дня було зруйновано залізничний міст, яким доставлялися боєприпаси у бік Бердянська, Донецька та Луганської області,
– повідомив мер Мелітополя.
Ба більше, Іван Федоров пояснив, що:
- закінчилось 3 липня черговим ударом по військовій базі, яка розташовується за 15 кілометрів від Мелітополя;
- а з 16 години 3 липня Росія намагались евакуювати всю техніку, яка вціліла.
Федоров назвав усі ці події справжнім пеклом для окупантів на території тимчасово окупованого Мелітополя.
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Коротко про події в Мелітополі
- У ніч проти 3 липня в тимчасово окупованому Мелітополі люди почули вибухи. Відомо, що атакували аеродром, де базуються окупанти.
- Згодом стало відомо, що Збройні Сили України завдали понад 30 ударів по базі окупантів та розбомбили її.
- Згодом у цей же день з рейок зійшов бронепотяг окупантів. Джерела 24 каналу повідомили ще 2 липня, що так званий "нещасний випадок" стався між Мелітополем та населеним пунктом Фруктове. Відомо, що по ворогу вдало відпрацювали українські партизани, що спричинило істерику в Росії.
- Окрім того, біля Мелітополя підірвали залізничний міст, яким окупанти переганяли ним боєприпаси та зброю.
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