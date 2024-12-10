Позиція Зеленського до мобілізації з 18 років, обмеження на Telegram: хронологія 1021 дня війни

В Україні розпочалась 1021 доба повномасштабного вторгнення Росії. Окупанти ведуть штурми по усій лінії фронту, Сили оборони дають відсіч ворогу. Також ворог веде атаки з повітря на міста.

Про головні події дня станом на 10 грудня 2024 року, ситуацію на фронті, втрати противника, наслідки обстрілів – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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