Позиція Зеленського до мобілізації з 18 років, обмеження на Telegram: хронологія 1021 дня війни
В Україні розпочалась 1021 доба повномасштабного вторгнення Росії. Окупанти ведуть штурми по усій лінії фронту, Сили оборони дають відсіч ворогу. Також ворог веде атаки з повітря на міста.
Про головні події дня станом на 10 грудня 2024 року, ситуацію на фронті, втрати противника, наслідки обстрілів – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Військові Північної Кореї перебувають на території Курської області Росії, заявила заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінг. За даними відомства, військові з КНДР не приймали участь в бойових діях, але знаходяться у готовність вступити в бій в будь-який момент. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не повинна компенсувати брак обладнання та підготовки молодістю солдатів. Треба зосередитися на забезпеченні наявних бригад. "У ЗМІ багато говорять про зниження призовного віку українців для відправлення на фронт. Ми повинні зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу для використання цієї техніки. Ми не повинні компенсувати брак обладнання й підготовки молодістю солдатів", – написав він. В Києві дедалі частіше переймаються залежністю України від Telegram. Побоювання, що застосунок використовується як вектор дезінформації та інструмент шпигунства на користь Росії, різко зросли, пише The New York Times. В якості безпеки президент України Володимир Зеленський, який регулярно публікує інформацію в своєму Telegram-каналі, не використовує додаток на своєму особистому телефоні. Сили оборони за минулу добу ліквідували 1 350 окупантів, з початку повномасштабного вторгнення втрати росіян у війні проти України перевищили 755 тисяч у живій силі. Втрати ворога: Президент України Володимир Зеленський у мережі Х повідомив, що сказав новообраному президенту США Дональду Трампу, про те, що Путін "боїться лише його і, можливо, Китаю". Президент додав, що важливо спільно, разом працювати над питанням, як завершити війну в Україні. Аналітики проєкту DeepState повідомили про просування росіян на Донеччині, зокрема йдеться про 9 населених пунктів. Ворог просунувся біля Новооленівки, Вознесенки, Олександрії, Гродівки, Відродження, Петрівки. А також у Сонцівці, Новотроїцькому та Шевченку Донецької області. Крім того росіяни просунулися біля Плехово на Курщині. У рамках ініціативи Bring Kids Back UA ще 5 українських дітей разом із родинами повернулися на підконтрольну територію України, повідомив голова ОП Андрій Єрмак. Серед повернутих – троє молодих українців, які щойно стали повнолітніми. Двоє з них тривалий час перебували в Росії, де зазнавали психологічного тиску, а третій юнак, позбавлений родинної підтримки, нарешті виїхав із тимчасово окупованої території. Інститут вивчення війни (ISW) опублікував оновлені дані щодо ситуації на фронті. Головне зі звіту аналітиків: Сили оборони знищили більше, ніж десяток загарбників, які намагались наступати на Покровськ, повідомили у 425 ОШБ "СКАЛА". Україна буде звертатися до Франції стосовно укомплектування нової бригади. Відповідну заяву зробив лідер країни Володимир Зеленський. Зараз ми будемо говорити з Францією щодо комплектування нової бригади. Ми отримали позитив від німецької сторони, хоча буду відвертим, що на німецькій землі готують нашу бригаду американці, Росія збільшила виробництво дронів-камікадзе "Шахед" з 500 до 800 одиниць на місяць. Це насамперед пов'язано з прямими постачаннями з Ірану, повідомив експерт зі зв'язку, голова Центру радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Флеш).
Солдати КНДР готові вступити в бій у Курській області
Зеленський відреагував на заклики до мобілізації з 18 років
Побоювання щодо Telegram
Генштаб оновив статистику втрат ворога
Зеленський сказав Трампу, що Путін його боїться
Просування росіян за даними DeepState
До України повернули п'ятеро дітей
П'ятеро українських дітей повернулись додому / Фото з тг Єрмака
Огляд карти та фронту ISW
Втрати росіян біля Покровська
Україна буде просити Францію укомплектувати ще одну бригаду
– зазначив лідер.
Скільки дронів щомісяця здатна виготовляти Росія
Військові Північної Кореї перебувають на території Курської області Росії, заявила заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінг.
За даними відомства, військові з КНДР не приймали участь в бойових діях, але знаходяться у готовність вступити в бій в будь-який момент.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не повинна компенсувати брак обладнання та підготовки молодістю солдатів. Треба зосередитися на забезпеченні наявних бригад.
"У ЗМІ багато говорять про зниження призовного віку українців для відправлення на фронт. Ми повинні зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу для використання цієї техніки. Ми не повинні компенсувати брак обладнання й підготовки молодістю солдатів", – написав він.
В Києві дедалі частіше переймаються залежністю України від Telegram. Побоювання, що застосунок використовується як вектор дезінформації та інструмент шпигунства на користь Росії, різко зросли, пише The New York Times.
В якості безпеки президент України Володимир Зеленський, який регулярно публікує інформацію в своєму Telegram-каналі, не використовує додаток на своєму особистому телефоні.
Сили оборони за минулу добу ліквідували 1 350 окупантів, з початку повномасштабного вторгнення втрати росіян у війні проти України перевищили 755 тисяч у живій силі.
Втрати ворога:
Президент України Володимир Зеленський у мережі Х повідомив, що сказав новообраному президенту США Дональду Трампу, про те, що Путін "боїться лише його і, можливо, Китаю".
Президент додав, що важливо спільно, разом працювати над питанням, як завершити війну в Україні.
Аналітики проєкту DeepState повідомили про просування росіян на Донеччині, зокрема йдеться про 9 населених пунктів.
Ворог просунувся біля Новооленівки, Вознесенки, Олександрії, Гродівки, Відродження, Петрівки. А також у Сонцівці, Новотроїцькому та Шевченку Донецької області.
Крім того росіяни просунулися біля Плехово на Курщині.
У рамках ініціативи Bring Kids Back UA ще 5 українських дітей разом із родинами повернулися на підконтрольну територію України, повідомив голова ОП Андрій Єрмак.
Серед повернутих – троє молодих українців, які щойно стали повнолітніми. Двоє з них тривалий час перебували в Росії, де зазнавали психологічного тиску, а третій юнак, позбавлений родинної підтримки, нарешті виїхав із тимчасово окупованої території.
Інститут вивчення війни (ISW) опублікував оновлені дані щодо ситуації на фронті. Головне зі звіту аналітиків:
Сили оборони знищили більше, ніж десяток загарбників, які намагались наступати на Покровськ, повідомили у 425 ОШБ "СКАЛА".
Україна буде звертатися до Франції стосовно укомплектування нової бригади. Відповідну заяву зробив лідер країни Володимир Зеленський.
Зараз ми будемо говорити з Францією щодо комплектування нової бригади. Ми отримали позитив від німецької сторони, хоча буду відвертим, що на німецькій землі готують нашу бригаду американці,
Росія збільшила виробництво дронів-камікадзе "Шахед" з 500 до 800 одиниць на місяць. Це насамперед пов'язано з прямими постачаннями з Ірану, повідомив експерт зі зв'язку, голова Центру радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Флеш).