Цілою Росія не зміниться: що може трансформувати агресора в майбутньому

Росія підписала угоду про "всеосяжне стратегічне партнерство" з КНДР, країною, яка є вигнанцем, повністю закритою від світу. Посол Естонії в Україні Аннелі Кольк прокоментувала цю ситуацію, сказавши, що вона не вірить, що побачить демократичну Росію, яка після розпаду СРСР крок за кроком будувала імперіалістичні погляди.

Російський опозиційний журналіст розповів 24 Каналу, що певні частини Росії можуть стати демократичними після її розвалу. Поки що країна-агресорка залишається архаїчною імперією.

Дивіться також Влада Путіна слабшає, підкоситися може в будь-яку секунду, – Асланян

Що може змінити Росію

Яковенко розповів, що він не вірить в прекрасну та демократичну Росію в майбутньому. Однак демократія в Росії може бути частковою. Розпад Росії, який, на його думку, є досить вірогідним після військової поразки, буде для країни-агресорки важкою процедурою.

На якійсь частині Росії можуть побудувати демократичні держави, які будуть мати шанс увійти в склад Європи. Однак цілою Росія не вміщається в демократію. Вона не може стати європейською цивілізованою країною. Це імперія,

– підкреслив російський опозиційний журналіст.

Також він додав, що розпад Росії, в історичному плані, буде хорошою подією для самих росіян. На прикладі розпаду СРСР всі народи, які його населяли стали "розкутішими".