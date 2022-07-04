Загиблі та постраждалі діти, пожежі через бойові дії: яка ситуація в областях України
Російські окупанти обстрілюють українські міста та села. 3 липня та ніч на 4 липня були неспокійними у східних та південних регіонах.
На жаль, внаслідок ворожих обстрілів є загиблі мирні українці. Про це журналістам 24 каналу розповіли в Офісі Президента.
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Що відбувалося на Півночі України
- Росіяни двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї по Крюківському районі Чернігівської області;
- понад 230 снарядів різного калібру запустили по Новгородській, Новослобідській, Великописарівській, Білопільській та Хотінській громадах Сумщини;
- під мінометний та артилерійський вогонь потрапив Атинський психоневрологічний інтернат. На місці події спалахнула пожежа, адмінкорпус та гуртожиток зруйновані;
- троє пацієнтів зазнали поранень. Зараз вони перебувають у лікарні.
Обстріл Дніпропетровської області
Окупаційна армія обстріляла Зеленодольську та Широківську громади Криворізького району. У селі Шестірня вибуховою хвилею вибило вікна дитячого садочку.
Жертви та постраждалі на Харківщині
Росіяни вдарили по одному з освітніх закладів обласного центру. Частина будівлі зруйнована, зараз там працюють правоохоронці. За попередніми даними, ніхто не постраждав.
В області під вогонь артилерії потрапили Харківський, Ізюмський та Богодухівський райони. Унаслідок обстрілів загорілися житлові будинки та господарчі споруди. На жаль, 4 людей зазнали поранень, а ще 3 мешканців села Безруки загинули.
Ситуація на Луганщині
Російська армія закріплюється у Лисичанську та захопила Білогорівку. Крім того, окупанти форсували річку Сіверський Донець.
На Донеччині загинули й постраждали діти
- Ворог обстріляв житлові райони Авдіївки, Бахмута, Слов'янська, Краматорська, Олексієво-Дружківки, Малинівки та Новополтавки. Ворожий вогонь також накрив ринок, готель, елеватор, садове товариство тощо;
- загалом пошкоджень зазнали 82 об'єкти;
- від російських обстрілів загинули 9 цивільних, а ще 25 – зазнали поранень. Відомо, що і серед жертв, і серед постраждалих є діти;
- регіон залишається без газу і частково без води й електрики.
Окупанти обстріляли Миколаївщину
Росіяни відкривали вогонь по Широківській, Куцурубській, Первомайській та Воскресенській громадах. Пошкоджень зазнали будівлі.
Пожежі на Херсонщині
Через бойові дії на полях з пшеницею та у лісах спалахнули пожежі. Вогонь понищив будинки місцевих мешканців та поранив худобу. У Бериславському та Каховському районах, а також в обласному центрі ситуація дуже напружена.
До теми дивіться відео про карту бойових дій станом на 4 липня: