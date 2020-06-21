У Києві внаслідок вибуху обвалився багатоповерховий будинок. Негода в Україні має серйозні наслідки – затоплені цілі населені пункти. Путін дав інтерв'ю, у якому розповів про свої мрії щодо України. У світі відзначили День батька. Такими були головні новини неділі, 21 червня.

Найважливіші новини в Україні та світі за сьогодні:

Вибух у Києві

В одній з багатоповерхівок на Позняках стався вибух. Люди припускають, що його міг спричинити витік газу. Внаслідок цього пошкоджені одразу кілька поверхів.

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З під завалів дістали тіла двох жертв. Ще трьох людей дістали живими. Двох з них доставили в реанімаційне відділення лікарні.

Мешканці будинку розповіли, що за кілька днів до вибуху приходили газовики та проводили якісь перевірки. Після цього в будинку було чути запах газу.

Очевидець подій розповів, що почув сильний вибух, а коли подивився у вікно, то побачив частково зруйнований сусідній будинок. На відео можна побачити, що вибух пошкодив п'ять поверхів. Найбільше постраждали квартири, що розташовані з четвертого по восьмий поверх.

Всього з будинку евакуювали 23 людей. Біля пошкодженої будівлі розгорнули наметове містечко, де зокрема працювали волонтери Червоного Хреста.

Загалом на місці вибуху працювали понад 500 рятувальників і трохи більш як 50 одиниць техніки.

Відео з місця вибуху будинку в Києві: дивіться відео

Вибух на Позняках у Києві: дивіться фото

Наслідки негоди

Негода не відступає з Буковини та Закарпаття. Через нічну зливу вранці 21 червня річка Дерелуй вийшла з берегів і затопила село Великий Кучурів поблизу Чернівців. А вулиці сіл Домашин та Верхнє Водяне на Закарпатті через дощі перетворилися на суцільний потік.

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Через дощі затопило земельні ділянки мешканців Великого Кучуріва, кілька вулиць, а також територію в центрі села неподалік місцевого ресторану.

Внаслідок короткочасної зливи річка у Верхньому Водяному вийшла з берегів і затопила половину села. Будинки місцевих жителів сильно постраждали – подекуди вода доходила до пояса.

Наслідки негоди на Буковині: дивіться фото

Наслідки негоди на Закарпатті: дивіться відео

Путін про Україну

Президент Росії Володимир Путін дав чергове інтерв'ю російському телеканалу. Здебільшого це були пропагандистські заяви, які не варті увагу, втім один момент таки видався доволі цікавим.

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Путін коментував відносини України й Росії, заявивши, що представники української влади невдовзі відвідають Москву. Мовляв, це лише питання часу.

Я думаю, що це неминуче. Звичайно ж, це відбудеться, а питання лише в тому, коли саме. Втім ми почекаємо,

– заявив лідер Кремля.

Крім того, він прокоментував слова Президента України про роль СРСР в початку Другої світової війни. Путін заявив, що у такий спосіб Зеленський "зменшує значення того, що під час війни зробив український народ".

"Саме це і зробив чинний Президент України. Це означає завдати серйозну моральну травму всім, хто дорожить героїчним минулим українського народу", – переконаний Путін.

Коли востаннє українські політики були в Росії?

Якщо говорити про президентів, то це був Віктор Янукович у лютому 2014 року. Загалом за час Революції Гідності він встиг тричі злітати в Росію – це всього на один візит менше, ніж за попередні три роки.



Також до Росії часто літають представники проросійської ОПЗЖ на чолі з Віктором Медведчуком і Володимиром Бойком. Втім під час таких візитів вони неуповноважені представляти Україну чи українську владу.

День батька

В Україні й багатьох західних країнах 21 червня відзначають День батька. Спеціально з цєї нагоди Держстат підрахував, у якому віці українські чоловіки найчастіше ставали батьками у 2019 році: