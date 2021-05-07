Головні новини 7 травня: Україна без червоних зон, повернення політв'язня Чирнія

Сумщина переходить у жовту зону карантину, закриваючи "червоний" список. В Україну повернувся політв'язень Олексій Чирній. На Донбасі загинув 22-річний Сергій Коробцев. На Київщині на хабарі затримали чиновника від "Слуги народу". Такими були головні новини України за 7 травня.
Найважливіші новини України та світу за сьогодні:
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Політв'язень Олексій Чирній повернувся в Україну
Джерело: фейсбук Людмили Денісової
Український політичний в'язень Олексій Чирній з так званої "групи Сенцова" повернувся на Батьківщину після 7 років за ґратами. 7 травня чоловік вийшов з виправної колонії у Батайську Ростовської області.
Озброєна охорона етапувала Олексія до російсько-українського кордону для примусової депортації. Силовики навіть не дозволи хлопцеві зустрітися з батьками, які приїхали зустріти сина.
У чому звинувачували Чирнія
У 2014 році кримчанина затримали за звинуваченнями у нібито організації терактів на півострові. Разом з ним фальшиві звинувачення повісили також на кінорежисера Олега Сенцова, фотографа Геннадія Афанасьєва та активіста Олександра Кольченка.
Що відомо про звільненого політв'язняОлексій Чирній до окупації Криму працював викладачем військової історії в Сімферопольському інституті культури. Після ув'язнення науковця оголосили "громадянином Росії", аби не пускати до нього українського консула. У 2015 році Чирній розповів адвокату про катування в російській тюрмі.
Джерело: Вікіпедія
У зоні ООС загинув Сергій Коробцев
Джерело: фейсбук-сторінка "Коростень Офіційний"
6 травня внаслідок вогнепального кульового поранення загинув український військовий. 7 травня з'ясувалося, що загиблий – 22-річний Сергій Коробцев з Коростеня.Редакція 24 каналу висловлює рідним та близьким героя щирі співчуття.
Що відомо про бійця
- В українського захисника залишилися молода дружина та маленький син.
- Влітку герою мало виповнитися 23 роки.
- Прощання з Сергієм відбудеться 9 травня біля виконавчого комітету Коростенської міської ради.
Сергій Коробцев загинув від ворожих обстрілів / Фото "Коростень Офіційний"
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На Київщині "слугу" впіймали на хабарі
Джерело: 24 канал
6 травня голову Димерської територіальної громади, що у Київській області, Володимира Підкурганного затримали на хабарі. Відомо, що чиновник є представником партії "Слуга народу".
Крім того, разом із Підкурганним нібито затримали його спільників.
Хто такий Володимир Підкурганний
- У 2019 році затриманий очолював виборчий штаб народної депутатки від "Слуги народу" Ольги Василевської-Смаглюк.
- За даними Вищої ради правосуддя, підозрюваний впродовж 2010 – 2017 років працював у Вишгородському районному суді Київщини. Однак суддю звільнили через незаконні рішення у справах Майдану.
На хабарі затримали представника "Слуги народу" / Фото Андрія Шевченка
Україна поборола третю хвилю коронавірусу
Джерело: фейсбук Максима Степанова
Міністр охорони здоров'я заявив, що Україна вже вийшла з третьої хвилі пандемії коронавірусу.
Це були надзвичайно складні 2 місяці. Тільки нам і Богу відомо, як ми зуміли втримати ситуацію під контролем. За кожне життя боролися, як на війні. За що величезна шана й подяка нашим медикам,
– розповів Степанов.
Він зізнався, що в МОЗ усвідомлювали, що кисню може не вистачити на всю країну. Однак, на щастя, ситуацію вдалося стабілізувати.
"Червоних" областей більше немає
8 травня у жовту зону перейде Сумщина, про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов. Вона буде останньою областю, яка вийде з червоної зони. Відтак в Україні не буде регіонів з найжорсткішими обмеженнями.
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Головне про адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу