Підписи за відставку Разумкова, програма стабілізації тарифів: головні новини 30 вересня

На полігоні під Києвом загинув нацгвардієць. Під час атаки бойовиків на Донбасі український військовий отримав поранення несумісні з життям. У Верховній Раді запустили процес відставки Дмитра Разумкова. Уряд, "Нафтогаз" та Асоціація міст України підписали меморандум про непідвищення тарифів для населення. Косово та Сербія домовилися про деескалацію конфлікту. Такими були головні новини 30 вересня.

Найважливіші новини України та світу за 30 вересня:

Цікаво Окупанти на Донбасі повернули комендантську годину

Військові втрати

Джерело: фейсбук Сокальської міськради

Загибель нацгвардійця на полігоні

На військовому полігоні загинув 24-річний військовий з Львівщини – Роман Олекса. Хлопець був родом із села Завишень біля Сокаля. Трагедія трапилася під час навчань на полігоні під Києвом. Через смерть бійця Нацгвардії ДБР розпочало розслідування.



На полігоні загинув 24-річний військовий / Фото Сокальської міськради

Тіло Героя привезли у Сокаль о 16:30. Міська влада закликала усіх небайдужих долучитися до зустрічі, адже Олекса воював за Україну на Сході.

Ще один військовий загинув під час обстрілів

У штабі ООС повідомили, що окупанти тільки за ранок 30 вересня тричі порушили режим припинення вогню. Внаслідок одного з обстрілів 39-річний Олексій Стрижак отримав серйозне поранення. На жаль, медикам його врятувати не вдалося.

Загиблий військовий був родом з Зеленодольська Дніпропетровської області. Тіло Героя привезуть у рідне місто 2 жовтня.



Загиблий під час обстрілів Олексій Стрижак / Фото Зеленодольської міської територіальної громади

Підписи за відставку Разумкова

Редакція 24 каналу висловлює глибокі співчуття рідним та близьким полеглих воїнів.

Джерело: 24 канал

Листи від народних депутатів

Уранці 30 вересня фракція "Слуга Народу" звернулася до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з проханням видати підписні листи за його відставку. Останній вирішив не зволікати, тому відповідні папері майже одразу з'явилися в Апараті Верховної Ради. Для того, щоби процес відкликання з посади спікера рухнувся далі, потрібно щонайменше 150 підписів.

Пізніше на ім'я Разумкова надійшло таке ж звернення з проханням видати підписні листи особисто від Арахамії.

За інформацією ЗМІ, новим головою Верховної ради може стати Руслан Стефанчук.

Реакція Разумкова

Дмитро Разумков припустив, що рішення про його відставку могли ухвалити на таємному засіданні фракції "Слуга Народу".

Дивіться, це хай вони між собою розберуться. Бо лист прийшов від фракції, на бланку фракції, підписаний головою фракції, тому я думаю, що було засідання, просто воно якесь таємне, мабуть, було,

– пояснив Разумков.

Однак водночас, за його словами, частина колег з фракції телефонують йому і переконують, що такого рішення не підтримують. Крім того, Разумков запевняє, що не ображений на Арахамію за звернення про надання листів, бо "не вважає його ініціатором" цього.

Щодо свого майбутнього у фракції "Слуга Народу" Разумков ще не впевнений. Голова парламенту чекатиме результатів голосування за свою відставку, щоб побачити, чи варто йому повертатися до партії.

Крісло захиталося і під Венедіктовою

Ймовірна відставка Разумкова викликала хвилю обговорень та дискусій. Разом з тим, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Офіс Президента ініціював збір підписів за відставку генпрокурорки Ірини Венедіктової. причиною є нібито те, що її випробувальний термін на посаді скінчився, а сподівань вона не виправдала.

Можливим наступником Венедіктової є київський прокурор Олег Кіпер.

Зверніть увагу Ініціатива Арахамії, – в ОП заявили, що Зеленський не причетний до запуску відставки Разумкова

Тарифи не підвищуватимуть

Джерело: 24 канал

Уряд підписав меморандум

Кабінет Міністрів, "Нафтогаз" та Асоціація міст України підписали Меморандум про взаєморозуміння, який стосується опалювального сезону. Такого рішення досягнув Конгрес місцевих і регіональних влад при президентові.

Основним пунктом у договорі є те, що місцева влада не підвищуватиме тарифи для населення під час цьогорічного опалювального сезону. Поставки газу для населення повинні бути безперебійними. Для цього уряд здійснюватиме фінансову підтримку місцевих громад.

Гарантії від Кабміну

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що вже уряд підтримуватиме місцеві бюджети. Зокрема наступного року 4% від податку на доходи фізичних осіб та 13,44% від акцизу з пального спрямують саме туди.

Зверніть увагу До кінця опалювального сезону тарифи на компослуги не підвищуватимуть, – Зеленський

Домовленість між Косово і Сербією

Джерело: твітер Мирослава Лайчака

На кордоні з'являться війська НАТО

Сербія та Косово досягли домовленостей щодо деескалації конфлікту, який спалахнув ще 20 вересня. Приштина відведе свій спецназ від сербського кордону. Про це повідомив спецпредставник ЄС у справах Західних Балкан Мирослав Лайчак.

Місця спецпризначенців з Косово займуть військові НАТО, які розмістяться на КПП "Ярине" та "Брняк". Наступним кроком для Приштини та Белграда стане створення робочої групи, яка має врегулювати ситуацію з сербськими автомобільними номерами у Косово та дійти згоди.