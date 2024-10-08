Там життя нестерпне: що відбувається в прифронтових населених пунктах Запоріжжя

Росіяни безперестанку здійснюють обстріли прифронтових населених пунктів Запорізької області. За людьми полюють дронами, кількість обстрілів за день може сягати 300 разів лише одного міста.

Про це 24 Каналу розповіла журналістка, депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва, зауваживши, що кожного дня людей закликають до евакуації. Ті, хто залишились, отримують допомогу від військової адміністрації.

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Що відбувається в прифронтових населених пунктах Запоріжжя

Відколи Росія почала обстрілювати Запоріжжя керованими авіаційними бомбами, фактично кожного разу атака здійснюється на цивільні об'єкти, а саме житлові будинки. Об'єкти інфраструктури окупанти зачіпають рідко.

Ворог намагається воювати з мирним населенням. Що в місті, що в області ситуація важка. Може бути лише день, щоб росіяни не здійснювали обстріли, далі атаки повторюються,

– зауважила журналістка.

В прифронтових населених пунктах російські обстріли не вщухають з початку повномасштабного вторгнення. В Запорізькому регіоні масовані обстріли відбуваються щодня.

Для прикладу, за останню добу окупанти здійснили 392 обстріли. Були дні, коли лише по самому місту Оріхову росіяни здійснювали 300 ударів.

Є такі міста і села, які зруйновані майже вщент. В Оріхові та Гуляйполі не залишилось жодної вцілілої будівлі. Переважно люди, які там проживають, живуть приватних секторах,

– зазначила Сисоєва.

Село Роботине зруйноване повністю, воно стало точкою бойових дій. За словами журналістки, населений пункт, на жаль, залишився лише на карті.

Люди продовжують жити, але там нічого не працює, крім Пунктів незламності, куди волонтери постачають воду та ліки. Військова адміністрація співпрацює з владою міст.

Життя там нестерпне, причини смерті жахливі. Вчора в Гуляйполі загинула людина, яку росіяни вбили з дрона,

– наголосила журналістка.

Люди залишаються у прифронтових містах та селах, їх постійно закликають евакуюватись. Однак важливо зазначити, що там не залишилось родин з дітьми, раніше проводилась їхня примусова евакуація.

Зауважте! На Запорізькому напрямку росіяни активізувались, здійснивши перегрупування підрозділів. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що попри це повноцінний наступ є малоймовірний.