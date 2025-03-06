ЦВК визначила нового нардепа від "Слуги народу": ним став Сергій Мельнік
- ЦВК визначила Сергія Мельніка новим депутатом від "Слуги народу" після відмови Інни Свириби.
- Мельнік був наступним у списку партії під №149 та є фізичною особою-підприємцем.
ЦВК оголосила, що новим депутатом від партії "Слуга народу" став Сергій Мельнік. Він посяде місце Ірини Кормишкіної, адже попередня кандидатка в депутати відмовилася від мандату.
Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Центральну виборчу комісію.
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Новий депутат "Слуги народу"
Відомо, що Інна Свириба, яку обрали раніше народною депутаткою, відмовилася посісти місце в Верховній Раді.
Тому за рішенням ЦВК до партії "Слуга народу" ввійде Сергій Мельнік. Він є наступним за черговістю кандидатом у виборчому списку партії під №149. Мельніка так само як і Інну Свирибу обрали народним депутатом України на виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному виборчому окрузі.
Рух "Чесно" з'ясував, що на момент виборів Сергій Мельнік був вказаний як фізична особа-підприємець. Наразі більше інформації про нового депутата в мережі немає.
Якщо ж і він відмовиться від мандата, то народною депутаткою може стати Юлія Палійчук – речниця фракції "Слуги народу". Після неї в списку кандидатів йде Роман Кравець – автор Telegram-каналу "Джокер".
Після виборів у 2019 року партія "Слуга народу" ввійшла до Верховної Ради з 254 депутатами. Однак зараз у фракції працює 213 нардепів.