Дипломатичний скандал з Росією: школа при посольстві у Празі може не відкритись

Російська школа при посольстві в Празі може не розпочати новий навчальний рік. Причина у тому, що Москва вимагає для вчителів дипломатичної акредитації, а Прага готова надати звичайні візи.

Раніше вчителі цієї школи справді мали дипломатичний статус. Та чеське видання пише, що для їхньої країни така практика є незвичною.

До теми Чехія вимагає компенсації за вибухи у Врбетіце: чеського посла викликали в МЗС Росії

Школа при посольстві Росії може не відкритись

Чеська сторона повідомляє, що вчителі інших міжнародних шкіл (японської чи німецької) у країні не мають дипломатичного статусу та працюють на "звичайних" умовах. Натомість російські вчителі вважались акредитованим дипломатичним персоналом до весни 2021 року.

Після скандалу з видворенням дипломатів, Росія звернулась до Чехії з проханням продовжити роботу російської школи в Празі, яку створило посольство Росії.

У чеському МЗС наприкінці травня відповіли, що:

дозволиляють продовжити роботу школи;

однак за умови, що працівники школи виконуватимуть роботу на основі загального закону про працевлаштування іноземців – тобто не будуть акредитованим дипломатичним персоналом.

Як було зазначено в заяві чеського МЗС, Чехія запропонувала Росії співпрацю у оформленні документів про право на перебування для працівників школи. Однак Кремль наполягає на своєму.

Росіяни не зверталися за візами, вони просто надсилають дипломатичні ноти про те, що вчителі повинні бути дипломатами,

– розповіло виданню анонімне джерело.

На сторінці школи вже опублікували допис зі словами про те, що школа може не працювати.

"На жаль, не дивлячись на всі вжиті посольством кроки для відновлення повноцінного функціонування освітнього підрозділу, прийнятного варіанту, який би дозволив розпочати навчання дітей в школі, поки не знайшли", – розповіли у школі.

Там також зазначили, що продовжуватимуть пропонувати рішення для виходу з ситуації.

Причини нового скандалу між Росією та Чехією

Наприкінці травня Чехія та Росія домовились про приведення в паритетне співвідношення чисельності посольств Росії у Празі і Чехії у Москві. У посольствах залишилась працювати однакова кількість людей.

Наразі Чехія виступає на зберереження аналогічної кількості дипломатів. Адже саме про це сторони й домовились раніше. Якби країна задовольнила вимогу Кремля, то це порушило б домовленість або Росії потрібно було б відмовитись від 15 з 25 адміністративно-технічних працівників із акредитованим статусом, щоб замінити їх учителями.

Прага не вважає, що Росія на це погодиться. Ба більше, можливий варіант – щоб Росія погодилася "обміняти" дипломатичний статус учителів на аналогічне збільшення дипломатичного штату посольства Чехії в Москві. Прага вважає цей варіант неймовірним.

Дипломатичний скандал з Росією: коротко