Новий фейк Росії про Україну: видали коментар під статтею за "думку Німеччини"

У Росії пропагандистів спіймали на черговій брехні про Україну. Цього разу відоме російське ЗМІ намагалося видати коментар під статтею в німецькому виданні за офіційну позицію Німеччини.

Черговий фейк поширювало видання РИА Новости. Їх матеріал мав назву "Німці визнали Україну державою, що не відбулася".

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Російські пропагандисти стверджували, що саме так у Німеччині відреагували на пропозицію створити військову місію Євросоюзу в Україні для підготовки українських військових.

Однак згодом з'ясувалося, що словом "німці" росіяни назвали людину, що підписалася як "Макс С.". Саме він і залишив несхвальний коментар про Україну під статтею на сайті газети Die Welt.

Україна не є союзною державою. Це конфлікт, від якого ми повинні триматися якомога далі. По суті, Україна – не відбулася, що сусідить з ЄС. Ні більше, ні менше,

– написав користувач.

Тож, якби заголовок замітки РИА Новости відповідав її змісту, він би мав такий вигляд: "Відвідувач сайту німецької газети, що приховує своє прізвище, назвав Україну державою, що не відбулася".

Що цьому передувало

Пропагандисти у своєму фейковому матеріалі наводили думки й інших коментаторів. Щоправда, всі вони були негативними та відверто антиукраїнськими.

Напередодні німецьке видання Welt повідомило, що ЄС може створити в Україні військову навчальну місію. Принаймні, там розглядають таку можливість. Причиною називають значне загострення військової агресії на Донбасі.