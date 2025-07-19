"Обережний оптимізм": чого чекати від нового українського уряду

Верховна Рада 17 липня проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів. Щодо результатів кожного міністерства є певні сподівання, однак висновки можна буде робити з часом.

Проте зараз є готовність працювати, реалізовувати реформи, які були напрацьовані раніше. Таку думку 24 Каналу озвучив доктор економічних наук, голова Adventer Group Андрій Длігач.

До теми Рада призначила новий уряд на чолі зі Свириденко та звільнила старий

Чи буде ефективним новий уряд?

Андрій Длігач зазначив, що щодо економічного блоку нічого особливо не змінюється. На посаді залишається міністр фінансів Сергій Марченко. Однак національну стратегію доходів можна буде покращувати. Тому що прем'єр-міністеркою стала Юлія Свириденко, в якої є розуміння, що потрібно Україні для економічного зростання, налагодження бізнес-клімату, інвестиційного клімату.

Як вважає доктор економічних наук, якщо Кабмін зможе повернути собі контроль над ситуацією у податковій і на митниці, то в Україні можна буде дуже швидко реалізувати реформи.

Також Оксен Лісовий залишається міністром освіти і науки в новому уряді. Хтось критикує діяльність та реформи його команди. Багато хто вважає, що вектор реформ обраний правильно. Зокрема, оптимізація витрат та логіки шкільної освіти, де необхідно покращувати якість.

Те саме стосується вищої освіти. Експерименти по автономності, наглядових радах в університетах, злиття вишів – усе це позитивна перспективна реформа. Опір пострадянських ректорів з таким мисленням потрібно подолати. Сподіваюсь, що Рада підтримає ці реформи попри інтереси, пов’язані з бажанням зберегти якісь електоральні фактори,

– сказав голова Adventer Group.

Дениса Шмигаля, який є рекордсменом перебування на посаді прем'єр-міністра України, призначили на посаду міністра оборони. Щодо нього є велике сподівання, що з його системністю він зможе навести лад у системі закупівель, логістики.

Зараз багато наших друзів у війську, наші організації, компанії, які займаються виробництвом зброї, компонентів амуніції, стикаються з великими проблемами у налагодженні експорту, закупівель, співпраці з міністерством. Сподіваюся, що усе це буде виправлено та запрацює ефективно,

– підкреслив Длігач.

Фактично є сподівання щодо кожної сфери. За його словами, з боку аналітичних центрів, бізнес-асоціацій цей Кабінет Міністрів буде мати амністію довіри, можливість скористатися підтримкою.

Обережний конструктивізм. Жодного оптимізму немає. Є готовність працювати, реалізовувати реформи, які були напрацьовані раніше. Є невиправданий оптимізм, але пов’язаний з тим, що більше людей з ліберальними поглядами з'явилося в цьому уряді,

– припустив він.

Доктор економічних наук зауважив, що вже пів року можна буде зрозуміти та зробити висновки про діяльність нового уряду.