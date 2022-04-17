У Новій Каховці бойовики з окупованого Донбасу і російські війська обстріляли один одного

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім розповів про стрілянину, яку відбулася 16 квітня 2022 року в Новій Каховці.

За словами Віталія Кіма, в Новій Каховці була перестрілка між бойовиками тимчасово окупованого Донбасу та російськими військовими.

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"Я не знаю за кого вболівати в цій ситуації", – прокоментував подію Віталій Кім.

Крім того, він розповів, що серед російських військових тривають масові арешти, адже шукають винних провалу отримання українських територій.

Віталій Кім зазначив, що окупанти вже поміняли свої цілі, "спецоперацію" – захотіли захопити Донбас, готували війська.

"А от тепер питання: а якщо зайдуть й отримають (потужну оборону від українських військових – 24), що далі будуть розповідати? Зібратися докупи? Часу нема, зброя у нас зʼявляється. Зараз піти? Небезпечно, адже можна "відхопити", – підсумував Віталій Кім.

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