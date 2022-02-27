У Новій Каховці ведуть перемовини з окупантами про надання "зеленого коридору"

Міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко веде перемовини з командуванням окупаційних військ про надання "зеленого коридору" жителям сіл Козацького та Веселого.

Про це Володимир Коваленко повідомив Суспільному.

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"Зелений коридор" у Новій Каховці: що відомо

"Обіцяють з тієї (російської) сторони уповноважені на цю розмову, що тільки виникне найбільш слушний для цього момент, то хоч протягом години – півтори – три. Сказали, краще, підготуйтеся, щоб там автобуси були",

– розповів Володимир Коваленко.

27 лютого вранці у соцмережах з'явилось відеозвернення місцевого жителя, в якому він розповів, що села Веселе й Козацьке стали полем бою.

"Третю добу у нас йде війна. Все сталось так не очікувано, що люди не встигли залишити свої будинки. У них немає світла, води, їжі. З багатьма немає зв’язку. У підвалах – діти, вагітні жінки, які почали народжувати. Навіть не знаю, що з ними. Дуже прошу допомогти. Дайте людям "коридор", – сказав чоловік.

Раніше стало відомо, що окупанти взяли під контроль Нову Каховку.

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