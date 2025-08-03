Збройні Сили України поступово перейдуть на нову форму, яка має замінити чинний камуфляж ММ-14, більше знаний як "піксель". Новим стандартом обрали візерунок на кшталт Multicam.

Новий камуфляж називатиметься ММ-25. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний сайт Міноборони "Партнер МОУ" і "Мілітарний".

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Який новий камуфляж ЗСУ?

Як зазначається, Центральне управління розвитку матеріального забезпечення вже затвердило для подальшого впровадження новий камуфляжний візерунок під назвою ММ-25. Його використовуватимуть при виробництві речового забезпечення для військових.

Офіційне зображення нової форми наразі не оприлюднено. Проте, за інформацією з ресурсів "Boroshno News" і First Division, візерунок ММ-25 має багато спільного з американським Multicam і є його фактичною копією.



Камуфляж Multicam / Ілюстративне фото з відкритих джерел

Часові рамки переходу на новий однострій не вказані. Через значну чисельність українського війська оновлення форми може затягнутися на кілька років. Також поки немає точних даних про надходження перших партій ММ-25 у військові підрозділи.

Нещодавно камуфляж типу Multicam обрали для переходу й у Бундесвері. Раніше Німеччина застосовувала камуфляж Flecktarn.